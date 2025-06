Wolf beißt Joggerin: Raubtier soll nach Attacke getötet werden

Im April 2025 biss ein Wolf im niederländischen Nationalpark „De Hoge Veluwe“ eine Joggerin. Nun hat das Gericht in Armheim entschieden: Das hat Konsequenzen. Trotz der Beschwerde mehrerer Naturschützer soll das Tier nach der Attacke nun entnommen werden dürfen.

Wolf greift Joggerin in Nationalpark an

Der Wolf, der eine Frau im niederländischen Nationalpark „De Hoge Veluwe“ am 13. April dieses Jahres angegriffen und dabei mehrfach gebissen hatte, soll nun entnommen werden. Das hat nun die Provinzverwaltung Gelderland entschieden. Nachdem die Beschwerden von Naturschützern den Prozess erschwert haben, haben nun auch Richter die Entnahme des Tieres bewilligt.

Gericht entscheidet Entnahme trotz Gegenwind

Genauer hat das Gericht in Arnheim in diesem Fall entschieden, dass die Entnahme des Wolfs notwendig ist. Es seien Berichten zufolge laut des Gerichts keine anderen Maßnahmen ersichtlich, die verhindern könnten, dass es in Zukunft zu weiteren gefährlichen Konfrontationen zwischen dem Wolf und Menschen kommt. Allerdings sei laut der Kammer auch das Verhalten der Menschen im Nationalpark dafür verantwortlich, dass das Tier sich besonders problematisch verhält. Einige Personen würden den Tieren nämlich unnötig nahekommen, um von ihnen Fotos zu schießen. Dadurch sinke die Hemmschwelle der Wölfe.

Der Wolf in Europa: Schutzstatus gesenkt

In diesem Fall lief die Frau am Nachmittag des 13. Aprils über die befestigten Wege des Nationalparks. Dort näherte sich der Wolf und biss ihr zwei Mal ins Bein. DNA-Untersuchungen konnten bestätigen, dass ein Wolf für die Bissverletzungen verantwortlich ist. Dieser soll zusätzlich in der Vergangenheit bereits verhaltensauffällig gewesen sein, weshalb die Entscheidung des Gerichts zur Entnahme des Tieres fiel.

Derzeit leben in den Niederlanden über 100 Wölfe – Tendenz steigend. Die meisten nachgewiesenen Tiere leben im Nationalpark „De Hoge Veluwe“. Der Wolf unterliegt dabei auch in den Niederlanden dem Schutz der Berner Konvention, wodurch die Bejagung in den letzten Jahren nahezu unmöglich war. Nun ist der Schutzstatus auf EU-Ebene allerdings herabgesenkt worden. In Deutschland soll in Zukunft ein aktives Wolfsmanagement inklusiver der Entnahme von Tieren realisiert werden.



