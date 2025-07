Wolf bei Unfall verendet: Kadaver des Welpen verschwunden

Ein Verkehrsunfall in Königshain, einer Gemeinde im Landkreis Görlitz in Sachsen, wirft derzeit große Fragen auf. Denn am vergangenen Mittwoch (9. Juli 2025) ist ein Wolfswelpe bei einem Unfall umgekommen. Der junge Wolf ist, wie die Polizeidirektion Görlitz erklärt, bei dem Zusammenstoß mit einem Auto umgekommen. Eigentlich sollte das Wolfsbüro Lupus im Auftrag des Landesumweltamtes (LfUGL) den Kadaver des Jungtieres untersuchen. Genau von diesem fehlte allerdings jede Spur.

Wolf in Königshain gestorben: Kollision mit Auto tötet Raubtier

Nachdem der Wolf bei einem Verkehrsunfall in Königshain verendet ist, ist sein Kadaver von der Unfallstelle verschwunden. Das teilte die Umweltbehörde mit. Demzufolge hatten Mitarbeiter des Wolfsbüro Lupus etwa eine halbe Stunde nachdem die Polizei die Unfallstelle verlassen hatte nach dem Kadaver gesucht. Dieser war allerdings nicht mehr auffindbar.

Wolf soll untersucht werden: Totes Tier verschwindet von Unfallstelle. Was ist passiert?

Die Experten des Büros konnten dennoch Blutreste am Unfallort sichern, um die Herkunft des verstorbenen Wolfes zu bestimmen. Dafür werden die DNA-Proben in ein Labor geschickt, um dort analysiert zu werden. Nach Angaben der Landesumweltbehörde ist es wahrscheinlich, dass der Welpe zu einem Rudel gehört, welches im Wolfsterritorium „Königshainer Berge“ lebt. Dieses hatte nachgewiesenermaßen Nachwuchs: Seit Frühjahr 2024 gab es mindestens fünf Welpen in dem Rudel. Die Ergebnisse des Labors können hier Klarheit schaffen.

Wer oder was hat das Raubtier verschwinden lassen?

Unklar bleibt allerdings, wo der Kadaver des Wolfswelpen verblieben ist. Sollte ein Mensch den Wolf von der Unfallstelle entwendet haben, hatte dieser nach Abreise der Polizei bis zur Ankunft der Experten des Wolfsbüros nur etwa eine halbe Stunde Zeit.

Sachsen hat deutschlandweit drittgrößte Wolfspopulation

Sachsen ist eines der Bundesländer, in denen viele Wölfe unterwegs sind. Laut Fachstelle Lupus leben in dem Bundesland aktuell 37 nachgewiesene Wolfsrudel. Zu dieser Zahl kommen sechs Wolfspaare hinzu. Nach Brandenburg, der Wolfshochburg in Deutschland, und Niedersachsen hat Sachsen also die drittgrößte Wolfspopulation bundesweit.

