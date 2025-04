Wolf bei Osnabrück: Kinder sollen nicht mehr in den Wald

Der Wolf zeigt sich immer häufiger auch in stärker bewohnten Gebieten Deutschlands. Nachdem ein Wolf sich einer Kindergartengruppe aus Dormagen in Nordrhein-Westfalen genähert hat, und eine Schule in Mönchengladbach die Schülerinnen und Schüler aufgrund eines Wolfssichtung nicht in die Pause entlassen konnte, gibt es nun einen weiteren Fall, in dem Kinder sich an Isegrim anpassen müssen. Denn in der Nähe von Osnabrück gab es Sichtungen zu einem einzelnen Wolf. Experten warnen vor dem Tier.

Wolf bei Osnabrück unterwegs: Tier soll bereits mehrere Tiere gerissen haben

In der Region Bissendorf im Landkreis Osnabrück ist ein einzelner Wolf unterwegs. Die Sichtungen des Raubtiers bestätigt der zuständige Wolfsberater Frank Schlattmann. Nicht nur haben Zeugen das Tier bei Herumstreifen in dem Gebiet gefilmt, zusätzlich soll das Tier mehrere Rehe und Schafe gerissen haben. Schlattmann geht nach derzeitigem Stand nicht davon aus, dass sich ein Rudel in Bissendorf angesiedelt hat. Eher soll es sich um einen einzeln umherstreifenden Wolfsrüden handeln.

Experte warnt: Kinder sollten momentan nicht mehr in den Wald

Der Experte empfiehlt nun laut NDR, dass in Bezug auf den Wolf Vorsicht walten sollte. Das heißt unter anderem, dass Aufsichtspersonen den Wald mit Kindergruppen unbedingt meiden sollten. „Es tut mir leid für die Kinder, aber das ist gerade einfach sicherer so“, erklärt Schlattmann. Es ginge dem Experten dabei nicht um Panikmache. Stattdessen wolle er die Anwohner lediglich sensibilisieren.

Der Wolf in Deutschland: Diskussionen um den Umgang mit dem Raubtier

Derweil steigt die Wolfspopulation in Deutschland laut der Statistik des DBBW weiter an. Dabei ist unklar, ob tatsächlich alle Tiere statistisch erfasst sind. Neben Landwirten, denen die Gefahr von Nutztierrissen immer größere Sorgen bereitet, zeigen auch viele Bürger Unmut, in deren Wohngebieten Wölfe bereits umherstreiften. Durch die Herabsenkung des Schutzstatus in der Berner Konvention könnte es bald allerdings möglich sein, dass ein aktives Wolfsmanagement auch in Deutschland stattfindet.

Auch interessant