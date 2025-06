Wolf auf dem Vormarsch: Wo jedes Rudel Nachwuchs bekommt

Seit Ende des 20. Jahrhundert ist der Wolf wieder zurück in Deutschland. Vielerorts steigen seitdem die Zahlen. Der erste standorttreue Wolf wurde in Bayern im Jahr 2016 nachgewiesen. Nun gab es Raubtier-Nachwuchs in der Oberpfalz.

Wolf in der Oberpfalz – alle Rudel könnten Nachwuchs haben

Die Daten des Landesamts für Umwelt zeigen, dass ein Rudel in der Oberpfalz jüngst Nachwuchs bekommen haben muss. Im Veldensteier Forst sind am 9. Juni Fotos von insgesamt vier Wolfswelpen entstanden. Zusätzlich sollen zwei weitere Rudel im Pressather Wald sowie im Gebiet Kitschenrain Nachwuchs bekommen haben. Das bestätigte ein Sprecher des Landesamts für Umwelt, die Auswertung seien allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen.

Drei Rudel in der Oberpfalz – genaue Zahlen unklar

Insgesamt gibt es in der nördlichen Oberpfalz derzeit drei Wolfsrudel. Den Berichten des Amts zufolge haben demnach alle Rudel Nachwuchs bekommen. Wie viele Wölfe genau in dem Gebiet leben, lässt sich nicht genau feststellen. Denn neben den grundsätzlich standorttreuen Rudeln streifen immer wieder auf einzelne Tiere auf der Suche nach einem neuen Revier durch die Oberpfalz. Außerdem spielt das Verhalten der aufwachsenden Welpen eine große Rolle. Die Welpen des vergangenen Jahres, sogenannte Jährlinge, verbleiben noch im Rudel. Erst nach zwei Jahren suchen sie sich meist ein neues Revier, um ein eigenes Rudel bilden zu können. Dieses neue Rudel könnte sich in der Oberpfalz, aber auch viele hunderte Kilometer entfernt ansiedeln.

Schutzstatus vom Wolf abgesenkt – Diskussionen schreiten weiter fort

Seitdem der Wolf sich in den letzten Jahren immer weiter verbreitet hat, und besonders Nutztierrisse zu größer werdenden Problemen für Tierhalter und Landwirte. Nachdem die EU sich in den letzten Monaten um die Herabsenkung des Schutzstauts vom Wolf von „streng geschützt“ auf „geschützt“ gekümmert hat, können die Länder nun auch das nationale Recht anpassen. In Deutschland könnte das in der Praxis heißen, dass der Wolf tatsächlich ins Jagdrecht überführt sowie unter bestimmten Umständen bejagt werden kann. Das soll besonders die Gebiete entlasten, in denen sich die Wölfe entweder auffällig schnell verbreiten oder in denen viele Nutztierrisse stattfinden.

Auch interessant