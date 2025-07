Wölfe in Sachsen: Neue Territorien, mehr Tiere

Es wirkt inzwischen fast wie Alltag: In Sachsen sind neue Wolfsterritorien bestätigt worden. Auch mehrfachen Nachwuchs haben die Wölfe im östlichen Bundesland bekommen.

Wie viele Wölfe gibt es in Sachsen?

In Sachsen zeigen die vorläufigen Zahlen des Wolfsmonitorings für den Zeitraum 2024/25, welche zum Stichtag am 10. Juli erhoben wurden, dass es weitere Wölfe und neue Territorien gibt. In diesem Monitoringjahr gibt es demnach Nachweise für 6 Wolfspaare und 35 Wolfsrudel. Das teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in Dresden mit. In diesem Zuge gibt es auch die Bestätigung für gleich drei neue Wolfsterritorien in Sachsen. Neben einem Territorium in Muldenhammer im Vogtlandkreis gibt es zwei im Landkreis Leipzig, genauer im Tresenwald und in Lossatal.

Wolfswelpe liefert Hinweise auf neues Territorium

Das Rudel in Lossatal wurde erst im Juni 2025 bekannt, als ein hilfloser Wolfswelpe dort gefunden wurde. Das Tier war sichtlich verwirrt am Ortsrand der Gemeinde unterwegs, als Anwohner es fanden. Die Untersuchung von Proben ergab, dass die Eltern des Tieres in Deutschland bislang auch unbekannt sind. Nachdem das Tier nach der Probenentnahme wieder freigelassen wurde, konnte eine Wildkamera das Elternpaar, das Jungtier sowie zwei weitere Welpen einfangen. Zusätzlich gab es Nachwuchs bei zwei Wolfspaaren in Liebschützberg im Kreis Nordsachsen und in Marienberg im Erzgebirgskreis – die Wolfsvorkommen dort sind damit offiziell Rudel.

Wo in Sachsen gibt es Wölfe?

Laut den vorläufigen Zahlen gibt es damit nun insgesamt 41 bestätigte Wolfsterritorien in Sachsen. Der Großteil dieser Territorien befindet sich auch weiterhin in der Oberlausitz, ganze 28 Stück sind hier bestätigt. Genauer leben in der Oberlausitz 27 Wolfsrudel und ein Wolfspaar.

Laut LfULG ist die Auswertung der Daten noch nicht für ganz Sachsen abgeschlossen. Die endgültigen Ergebnisse möchte das Amt im Herbst 2025 veröffentlichen. Das Wolfsmonitoring selbst findet in Sachsen seit 2001 statt, das Bundesland hat neben Brandenburg und Niedersachsen als eine der höchsten Wolfsdichten in Deutschland.

