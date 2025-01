Wolf reißt wieder Schafe in der Eifel: Elektrozaun war nutzlos

Während weiter Diskussionen darüber laufen, wie man mit dem Wolf in Deutschland umgehen sollte, nutzt das Raubtier seine Chancen. In der Eifel hat ein Wolf nun mehrere Schafe getötet und verletzt. Die Tiere waren eigentlich durch einen Elektrozaun geschützt, diesen konnte das Raubtier allerdings problemlos überwinden.

Wolf tötet Schafe in der Eifel: 8 Tiere tot, 5 verletzt

Acht Schafe tötete der Wolf in der Verbandsgemeinde Prüm in der Eifel. Wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf des Landes Rheinland-Pfalz in Trippstadt erklärt, seien fünf weitere Schafe durch den Angriff verletzt worden. DNA-Analysen konnten bereits beweisen, dass die Schafe einem Wolfsangriff zum Opfer gefallen sind. Die Nutztiere sollen bereits am 8. Januar 2025 getötet worden sein.

Der Leiter des Koordinationszentrums Luchs und Wolf, Julian Sandrini, erklärte zusätzlich, dass die Schafe nicht ungeschützt waren. Ein Elektrozaun war um die Nutztiere gespannt – eigentlich, um genau solche Angriffe zu verhindern. Den Wolf ließ diese Maßnahme allerdings unbeeindruckt: Er übersprang den 1,10 Meter hohen Elektrozaun problemlos. Unklar sei bisher, aus welcher Population das Tier stammt. Weitere DNA-Analysen könnten dies in Zukunft noch aufklären.

Insgesamt habe es 2024 335 Wolfsnachweise in Rheinland-Pfalz gegeben. Im Westerwald leben drei ansässige Wolfsrudel, und auch in Hunsrück ist ein Rudel ansässig. Der Wolf, der im Raum Prüm die Schafe gerissen hat, gehört mutmaßlich zu den im Gebiet umherwandernden Wölfen, die bisher nirgendwo als ansässig zählen.

Wölfe in Deutschland: wie Herdenschutzmaßnahmen scheitern

Es handelt sich nicht um den ersten Wolfsangriff, der sich in der Gemeinde ereignet hat. In der Vergangenheit war es ein Wolf, der ursprünglich aus dem Hohen Venn rüber nach Rheinland-Pfalz kam. „Deshalb wird das jetzt spannend zu sehen, ob das eventuell derselbe wieder ist“, erklärt Sandrini.

Unabhängig davon zeigt der Vorfall, wie schwierig es ist, Tiere konsequent mit Schutzzäunen vor dem Wolf zu schützen. Wölfe sind lernfähig, immer häufiger überwinden sie auch deutlich höhere Zäune. Da sich auch die Berichte zu Wölfen häufen, die auch Pferde und Rinder angreifen, sorgt die Situation für großen Unmut unter den Landwirten. Ein konsequentes Wolfsmanagement könnte allerdings durch den Beschluss der Berner Konvention, den Schutzstatus des Wolfes herabzusenken, zur Realität in Deutschland werden.