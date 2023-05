Wölfe in Hamburg gesichtet

Wölfe sind immer weiter auf dem Vormarsch und breiten sich in immer mehr Bundesländern aus. Selbst am Strand von St. Peter-Ording wurde kürzlich ein Wolf gesichtet. Nun gab sich Isegrim auch in Hamburg die Ehre.

Zwei Hamburger Wolfssichtungen in kurzer Zeit

Zuerst lief am Dienstagmittag ein wolfsähnliches Tier in Hamburg-Curslack vor eine Überwachungskamera. Das zwar kurze, aber sehr aufschlussreiche Video wurde der Polizei übergeben. Die Beurteilung durch den für Hamburg zuständigen Wolfsgutachter der TU Dresden ergab eindeutig einen Wolf, ein sogenannter C1 Nachweis.

Nur rund drei Stunden später lief ein Wolf in Hamburg-Altengamme an einer Passantin vorbei. Diese filmte das Tier und auch hier wurde durch Experten der Wolf bestätige.

Wolf immer häufiger in Hamburg

Es handelt sich seit 2013 um die elfte und zwölfte Bestätigung eines Wolfsbesuchs in der Elbmetropole. Vielleicht war der Wolf aber auch schon ein paar Jahre früher in Hamburg unterwegs.

Im Jahr 2023 scheint Isegrim allerdings häufiger vorbeischauen zu wollen. Bereits im März wurde ein Wolf in Volksdorf gesehen. Als der Grauhund durch einen Zaun schlüpfte, verlor er ein paar Haare. Die Pelzhaare wurden gesichert und fanden den Weg zum Senkenberg-Zentrum für Wildtiergenetik. Dort konnte die Wolfsfähe GW3197f nachgewiesen werden. Die Herkunft des Tieres ist trotz der eindeutigen Identifikation unklar und sie konnte keinem Rudel zugeordnet werden.

2013 war der erste Wolf in Kirchenwerder fotografiert worden. Den ersten Gennachweis gab es an den Resten eines gerissenen Schafes im Juli 2018. Auch das wildreiche Duvenstedter Brook besuchte der Wolf über die Jahre mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Allerdings gehen Wolfsexperten davon aus, dass es im Hamburger Umfeld zu keiner Wolfsansiedlung kommt. Die oft jungen Wölfe streifen Hamburg auf ihrer Reviersuche nur und siedeln sich meist abseits der Großstadt an.

