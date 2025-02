Wölfe in der Paarungszeit: Wie verhält man sich bei einer Begegnung?

Der Frühling steht kurz bevor, mit ihm beginnt auch die Paarungszeit vieler Waldbewohner. Auch Wölfe bereiten sich in der kommenden Zeit auf den Nachwuchs vor. Das Wolfsmanagement des Landes Schleswig-Holstein erklärt, ob es in der Paarungszeit das Verhalten der Tiere ändert. Für den Fall, dass man mit einem Wolf in der Paarungszeit aufeinandertrifft, gibt es zusätzlich klare Verhaltensregeln.

Wölfe in Schleswig-Holstein: Paarungszeit beginnt

Im Land Schleswig-Holstein gibt es laut Wolfsbetreuer Jens Matzen derzeit zwei ansässige Wolfsrudel, eines im Regeberger Forst und das andere im Sachsenwald. Ein weiteres Rudel ist an der Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein unterwegs. Für all diese Rudel beginnt mit dem Ende der Wintermonate gegen Februar und März die Paarungszeit. Laut Matzen ändert sich das Verhalten der Wölfe in dieser Zeit allerdings nicht – das Tier sei dem Menschen gegenüber genauso eingestellt wie außerhalb dieser Zeit. Das heißt: Die meisten Sichtungen finden vermutlich aus weiter Entfernung statt.

Dennoch zeigen einige Vorfälle in jüngster Zeit, dass der Wolf dem Menschen gegenüber nicht immer scheu bleibt. So verfolgte ein Wolf zwei Reiterinnen in Hessen über 20 Minuten, ein weiterer Wolf kam in einem Wohngebiet bis auf einer Terrasse und biss dort an die Scheibe. Die Sorge, einem Wolf doch näher zu begegnen, verbreitet sich dementsprechend.

Was tun, wenn man einem Wolf begegnet?

Das Wolfsmanagement des Landes Schleswig-Holstein gibt daher für den Fall, dass Hundebesitzer, Spaziergänger oder Anwohner doch auf Wölfe stoßen, klare Verhaltensempfehlungen. Der wichtigste Faktor: Abstand halten! „Laufen Sie nicht weg, sondern gehen Sie langsam rückwärts und sprechen Sie dabei laut“, heißt es in den Empfehlungen. Sollte der Wolf dennoch nicht weglaufen oder sich weiter nähern, sollte man nicht die Flucht ergreifen. Stattdessen sollte man anhalten, dem Wolf laut zurufen und laut in die Hände klatschen. Schnelles wegrennen könnte den Jagdinstinkt des Wolfes auslösen, gerade für mitgeführte Hunde kann dies hochgefährlich sein.

Laut Matzen ist unklar, wie viele Wölfe genau in Schleswig-Holstein leben. Er geht allerdings davon aus, dass der Bestand steigen und jedes Rudel in diesem Frühsommer Nachwuchs bekommen wird.

