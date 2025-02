Der Wolf in Aachen: mehrere Sichtungen an einem Tag!

Zwei Wölfe wurden am vergangenen Sonntagabend (9. Februar 2025) in Aachen gesichtet. Bislang ist unklar, ob es sich bei den Meldungen um den gleichen Wolf handelt oder ob mehrere Raubtiere im Stadtgebiet unterwegs waren.

Wolf in Aachen: mehrere Sichtungen am Sonntag

Laut Polizei ist es am späten Sonntagabend zu gleich zwei Wolfssichtungen in Aachen gekommen. Den ersten Hinweis bekamen die Beamten gegen 23 Uhr. Ein Anwohner hatte um diese Zeit nahe dem Aachener Wald, an der Kreuzung Diepenbenden/Eupener Straße/ II. Rote-Haag-Weg das Tier beobachtet und die Polizei informiert. Der Wolf soll Berichten zufolge die Eupener Straße überquert haben und dann in Richtung Diepenbenden gelaufen sein.

Kurze Zeit später kam es dann zu einer zweiten Meldung bei der Polizeistelle. Im Bereich Alte Vaalser Straße soll auch ein Wolf unterwegs gewesen sein. Das Tier ist Berichten zufolge über den dort liegenden Sportplatz gelaufen.

Könnten mehrere Wölfe im Stadtgebiet unterwegs gewesen sein? Landesamt prüft die Sichtungen

Die beiden Meldungen zu den Wolfssichtungen erhielten die Beamten unabhängig voneinander. Bislang konnte nicht geklärt werden, ob es sich bei den beiden Sichtungen um denselben Wolf handeln könnte oder ob tatsächlich zwei Tiere in Aachen unterwegs waren. Die Polizei hat die Informationen zu den Sichtungen an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz weitergeleitet.

Derweil breiten sich Wölfe immer weiter aus, auch in Nordrhein-Westfalen. Erst Ende Dezember 2024 wurde ein neues Wolfsgebiet, die „Ruhreifel“ ausgewiesen, welches auch die Städteregion Aachen sowie den Kreis Düren umfasst. Dass die Tiere sich dauerhaft in Städten ansiedeln gilt zwar als unwahrscheinlich, dennoch häufen sich Berichte zu Wölfen, die durch Wohngebiete streifen und dabei Menschen sehr nahe kommen.

