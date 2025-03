Der Wolf im Schweinskostüm? Wildunfall in Brandenburg wirft Rätsel auf

Die Polizei aus Hörlitz (Brandenburg) wurde am vergangenen Dienstagabend (25. Februar 2025) zu einem äußerst kuriosen Fall gerufen. Auf einer Landstraße zwischen Hörlitz und Schipkau (Oberspreewald-Lausitz) soll es zu einem Wildunfall mit einem Wildschwein gekommen sein. Die Beamten fanden vor Ort allerdings keinen Schwarzkittel, sondern einen toten Wolf.

Wildschwein angefahren – Wolf gefunden: Das Rätsel um den Wildunfall in Brandenburg

Die zuständige Behörde berichtete am Mittwoch über den Unfall, der bis heute Fragen aufwirft. Eine Seat-Fahrerin rief Berichten zufolge die Polizei an und teilte mit, dass es zu einem Wildunfall kam. Sie streifte auf der Klettwitzer Straße ein Wildschwein, welches daraufhin verletzt wegrannte. Die Einsatzkräfte machten sich sofort auf den Weg zur Unfallstelle und suchten dort die Straßenränder in der Nähe nach dem verletzten Wildschwein ab. Die Suche blieb erfolglos, sie machten allerdings einen anderen Fund – sie stießen auf einen toten Wolf.

Hat die Fahrerin des Seats doch unbewusst einen Wolf angefahren? Laut den Beamten ist dies nicht der Fall. Wie die Polizei berichtet, passen die Spuren am Seat Leon nicht zu einem Wolf, sie gehören eindeutig zu einem angefahrenen Wildschwein. Von diesem fehlt demzufolge bislang jede Spur. Der Fund des Raubtiers wirft usätzliche Fragen auf: Wurde das Tier angefahren und nicht gemeldet? Ein Experte soll nun untersuchen, um welchen Wolf es sich handelt und was die Todesursache ist.

Wildunfälle sind die häufigste Todesursache von Wölfen

Verkehrsunfälle stellen die mit Abstand häufigste Todesursache von Wölfen dar. Im Monitoringjahr 2024 gab es laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) 142 Totfunde, in 116 dieser Fälle ist der Wolf durch einen Wildunfall gestorben. Und auch von den 13 Wölfen, die im Jahre 2025 in Deutschland tot aufgefunden wurden, sind 9 Stück dem Straßenverkehr zum Opfer gefallen. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass auch der Wolf am Straßenrand in Brandenburg durch die Kollision mit einem Auto ums Leben kam. Eigentlich hätte dieser Vorfall allerdings unbedingt gemeldet werden müssen.

