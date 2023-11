Wildschwein verursacht 35.000 Euro Schaden

Ein Wildschwein läuft auf der B100 bei Bitterfeld-Wolfen gleich zwei Verkehrsteilnehmern vor das Auto – und verursacht erheblichen Schaden.

Am Samstag Abend kam es auf der Bundesstraße bei Bitterfeld-Wolfen zu einem Wildunfall. Ein Wildschwein kreuzte die Straße und wurde von dem Auto eines 65-jährigen Fahrers gerammt. Im Anschluss kollidierte das Wildschwein mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 54-Jährigen. Dies teilte die Polizei am Sonntag in Köthen mit. Bei dem Zusammenprall entstanden Schäden in Höhe von rund 35.ooo Eure. Das Wildschwein flüchtete in den angrenzenden Wald und wurde nicht mehr gefunden.

