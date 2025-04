Wildunfall verletzt Motorradfahrer bei München schwer

Am vergangenen Samstag (12. April 2025) ereignete sich in der Gemeinde Taufkirchen ein tragischer Wildunfall. Ein 74-jährriger Motorradfahrer stürzte nach einer Kollision mit einem Reh von seinem Rad und zog sich schwere Verletzungen zu.

Wildunfall bei München: Motorradfahrer schwer verletzt

Am vergangenen Samstag verletzte sich der 74-Jährige aus Taufkirchen, einer Gemeinde im oberbayrischen Landkreis München, bei einem Wildunfall schwer. Laut dem Berichten der Polizei Dorfen war der Mann gegen 17 Uhr von Hinterberg kommend in Richtung Dorfen unterwegs. Dort querten plötzlich Rehe die Fahrbahn. Mit einem der Tiere stieß der Fahrer zusammen – mit fatalen Folgen.

Dem Vernehmen zufolge versuchte der Fahrer wohl noch, den Wildtieren auf der Fahrbahn auszuweichen. Dieses Vorhaben war allerdings vergebens, er stieß mit einem der Rehe zusammen. Dadurch stürzte der Mann, was ihn so schwer verletzte, dass er mit einem Rettungshubschrauber abgeholt und in eine nahegelegene Klinik geflogen werden musste.

Kollision endete für das Reh tödlich

Auch für das Reh endete die Kollision fatal. Der Zusammenprall schleuderte das Tier auf eine Wiese neben der Fahrbahn und tötete es sofort. Neben der Polizei wurden auch die Feuerwehren aus den naheliegenden Gemeinden hinzugezogen. Diese errichteten eine Straßensperre und sicherten die Strecke. Über weitere Schäden ist bislang nichts bekannt.

Zeitumstellung erhöht Risiko für Wildunfall massiv

Momentan ist die Gefahr für Wildunfälle besonders hoch. Denn durch die Zeitumstellung fällt die Dämmerungszeit meist genau in den Berufsverkehr. Während dieser Zeit ist allerdings auch besonders viel Wildwechsel zu erwarten. Daher ist zu dieser Jahreszeit besondere Vorsicht auf den Straßen geboten. Denn Wildunfälle enden nicht nur für viele Tiere tödlich – sie stellen auch für den Menschen eine extreme Gefahr dar, die weit über Sachschäden hinausgeht. Laut DJV sterben jedes Jahr allein über 200.000 Rehe in Deutschland aufgrund von Wildunfällen.