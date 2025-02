Wildunfall in Brandenburg: Kollision mit Wildschwein endet tödlich

Im Landkreis Barnim (Brandenburg) kam es zu einem tragischen Wildunfall. Die Kollision endete sowohl für das Tier als auch für den Autofahrer direkt tödlich.

Wildunfall endet für Autofahrer und Wildschwein tödlich

Der 59-Jährige Autofahrer war Berichten zufolge auf einer Kreisstraße zwischen Grüntal und Breydin-Tuchen unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, kollidierte der Mann direkt auf der Straße mit dem kreuzenden Wildschwein.

Daraufhin sei der 59-Jährige ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen, Er prallte links von der Fahrbahnseite frontal gegen einen Baum.

Nach dem Unfall kamen schnell mehrere Kräfte der Feuerwehr zum Unfallort. Diese bargen den Autofahrer aus seinem zerstörten Auto. Mehrere Versuche, den Mann zu reanimieren, blieben allerdings erfolglos – er starb noch am Unfallort an den Folgen des Wildunfalls. Auch das Wildschwein verendete noch vor Ort durch die Folgen der Kollision.

Die Einsatzkräfte mussten die Kreisstraße am Unfallort für etwa zwei Stunden vollständig sperren, um den Unfall aufnehmen zu können. Dies hatte für den Zeitraum entsprechende Verkehrseinschränkungen zufolge. Insgesamt entstand durch den Wildunfall ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Warum die Kollision mit Wildtieren so gefährlich ist

Laut ADAC kann die Wucht, mit der ein Wildschwein in einem Auto einschlägt, schon bei Tempo 60 dem Gewicht eines Nashorns gleichen – das sind 3,5 Tonnen. Diese Kräfte können nicht nur erhebliche Schäden am Fahrzeug auslösen, sie können auch für den Menschen gefährlich werden. Zusätzlich besteht, wie auch in diesem Fall, die Gefahr, dass man nach einer Kollision von der Fahrbahn abkommt, entweder durch die Wucht des Aufpralls oder durch den Versuch, dem Wildtier auszuweichen. Der Zusammenprall mit Bäumen oder Pfeilern am Straßenrand kann eine ebenso große Gefahr darstellen, laut Bußgeldkatalog ist es sogar weitaus gefährlicher, gegen einen Baum zu fahren als gegen ein Wildtier. Dies wurde in diesem Fall auch dem Autofahrer zum Verhängnis, welcher noch am Unfallort verstarb.

