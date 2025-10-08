Bei Painten im Landkreis Kelheim in Niederbayern kam es zu einem schweren Wildunfall. Am Montag (6. Oktober 2025) verursachte ein Wildschwein am Morgen gegen 7.15 Uhr einen Unfall mit zwei Fahrzeugen. Dabei wurde auch ein 62 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt.

Zwei Personen bei Unfall in Richtung Painten betroffen

Laut Bericht der Polizei ereignete sich der Wildunfall auf der Kreisstraße KEH 16. Demnach war ein 43 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen gegen 7.15 Uhr morgens in Richtung Painten unterwegs. Der 63-Jährige kam ihm in entgegengesetzter Richtung auf der Straße mit seinem Motorrad entgegen.

Wildunfall in Bayern: Motorradfahrer schwer verletzt, Wildschwein erliegt den Verletzungen

Als die beiden Fahrzeuge in etwa auf gleicher Höhe auf der Fahrbahn waren, soll ein Wildschwein plötzlich die Straße überquert haben. Dieses ist erst mit dem PKW und anschließend dann mit dem Motorrad kollidiert. Nach dem Zusammenprall stürzte der 62-Jährige von seinem Rad, wodurch er schwere Verletzungen erlitt. Der Autofahrer selbst blieb unverletzt. Zu finanziellen Schäden, die durch den Unfall entstanden sind, gibt er derzeit keine Informationen. Das Wildschwein erlag vor Ort den Verletzungen, die es durch den Wildunfall erlitt.

