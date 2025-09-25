Wildunfall bei Krien: Hirsch landet nach Crash IM Auto

Auf der Bundesstraße 199 bei Krien in Mecklenburg-Vorpommern steht urplötzlich ein Hirsch. Ein 29 Jahre alter Autofahrer kann nichts mehr gegen den Aufprall tun. Er kollidiert mit dem Wildtier, welches durch seine Windschutzscheibe in die Fahrerkabine crasht. Der junge Mann wird bei dem Wildunfall nur leicht verletzt, für den Hirsch kommt allerdings jede Hilfe zu spät.

Wildunfall bei Krien: Hirsch stand plötzlich auf der Straße

Ein 29-jähriger Mann wurde bei einem Wildunfall auf der B199 bei Krien in Mecklenburg-Vorpommern (Kreis Vorpommern-Greifswald) leicht verletzt. Der Fahrer war während der Morgendämmerung auf der Bundesstraße unterwegs. Zwischen Albinshof und Nerdin Horst lief dann plötzlich ein Hirsch auf die Fahrbahn. Der 29-Jährige hatte keine Chance mehr rechtzeitig abzubremsen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Wildtier landet in Fahrerkabine: Jäger muss Gnadenschuss setzen

Bei der Kollision knallte der Hirsch auf die Windschutzscheibe des Transporters, wodurch diese sofort zerbrach. Das Tier flog nach dem Wildunfall in die Fahrerkabine des Wagens, wo es sich verkeilte. Es überlebte den Unfall zwar, war allerdings so schwer verletzt, dass ein Jäger das Tier noch am Unfallort erlösen musste. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer des Transporters selbst trotz des dramatischen Vorfalls nur leicht verletzt. Der Wagen war nach dem Wildunfall allerdings so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

