Wildunfall: Auto versinkt in eiskaltem Wasser, Fahrer rettet sich durch Fenster

Für einen 23-jährigen Autofahrer endete seine Fahrt von Röwitz nach Buchhorst (Sachsen-Anhalt) mit einem Albtraum: Erst kollidierte er mit einem Wildschwein, dann versank sein Auto nach dem Wildunfall bei Minusgraden in einem wassergefüllten Graben. Der Fahrer kommt zwar ohne schwere Verletzungen, aber durchnässt, unterkühlt und mit großem Schrecken davon. Aufgrund der Unterkühlung musste der Mann ambulant behandelt werden. Wie konnte es zu dieser Situation kommen?

Wildunfall: Auto kollidiert mit Wildschwein

Berichten der Polizei zufolge war der Mann am Sonntag um kurz nach 1 Uhr nachts auf der Landstraße 22 zwischen Röwitz und Buchhorst in Sachsen-Anhalt unterwegs. Dort sprang ihm plötzlich ein Wildschwein vom Straßenrand direkt vor seinen BMW. Das Fahrzeug kollidierte mit dem Wildtier – der Zustand des Wildschweins geht aus den Berichten nicht hervor. Aufgrund des heftigen Aufpralls in dessen Folgen ist allerdings davon auszugehen, dass das Tier den Unfall vermutlich nicht überlebt haben wird. Erst kürzlich zeigte sich bei einem Wildunfall in Brandenburg, wie groß die Kräfte sind, die bei einer solchen Kollision auf Fahrzeug, Mensch und Wildtier einwirken. Dort endete der Unfall für den Fahrer tödlich.

BMW versinkt in eiskaltem Wasser

Der 23-jährige Fahrer verlor nach dem Wildunfall Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab, verließ diese unfreiwillig zur rechten Site und landete dort in einem angrenzenden, gefüllten Wassergraben. Das geht aus dem Pressebericht der Behörden hervor.

In dem Wassergraben ging das Fahrzeug schließlich langsam unter. Der Fahrer konnte sich allerdings selbst aus der Situation befreien, indem er aus dem Fenster des sinkenden Fahrzeugs kletterte. Doch auch damit war der Albtraum für den jungen Mann nicht vorbei. Da die Kleidung nass war und draußen Minusgrade herrschten, sei es bei ihm zu einer Unterkühlung gekommen.

Durch den Wildunfall und die Landung im Wassergraben entstand den Polizeiberichten zufolge ein wirtschaftlicher Totalschaden am BMW im unteren fünfstelligen Bereich.

0

0

0

0 x geteilt