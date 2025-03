Wildunfall auf E-Bike führt zu schweren Verletzungen

Bei einem Wildunfall in Bruchsal ist eine 62-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau war auf ihrem E-Bike unterwegs, als sie mit einem Reh kollidierte.

Wildunfall in Bruchsal: Radfahrerin prallt mit Reh zusammen

Die Radfahrerin konnte den Zusammenstoß mit dem Reh, welches plötzlich von ihrer linken Seite aus an das Pedelec der Frau sprang, nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß erlitt sie schwere Verletzungen. Laut Angaben der Ermittler ereignete sich der Unfall am vergangenen Samstagnachmittag (15. März 2025) in Bruchsal. Die 62-jährige Fahrerin des Pedelec war gegen 16:40 Uhr auf dem Schwalbenweg unterwegs, als ihren Angaben zu Folge plötzlich ein Reh von links aus die Straße vor ihr überqueren wollte. Dabei sprang das Tier vor das Zweirad der Frau. Diese konnte keine Kollision mehr verhindern und stieß mit dem Reh zusammen. Die Radtour der 62-jährigen Frau endete damit unglücklich mit einem Wildunfall – dieser hatte für sie schwere Folgen.

Schwere Verletzungen und hohe Schäden: Die Gefahr von Wildunfällen

Nach dem Aufprall stürzte die Frau von ihrem Rad und zog sich infolgedessen schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen musste die 62-Jährige in ein nahelegendes Krankenhaus bringen. Über den Zustand des Rehs oder die finanziellen Schäden durch den Wildunfall ist bisher nichts bekannt.

Durch die hohen Geschwindigkeiten, die ein E-Bike erreichen kann, steigt auch die Gefahr, die von Unfällen ausgeht. Gerade an Wald- und Feldwegen kann es dementsprechend auch für Menschen, die auf dem Rad unterwegs sind, zu gefährlichen Zusammenstößen mit Wildtieren kommen.

Vorsicht ist gerade bei wenig geschützten Fahrzeugen geboten

Bei derartigen Kollisionen wirken durch die hohen Geschwindigkeiten gewaltige Kräfte auf Fahrzeug, Mensch und Tier – oft führt dies zu schweren Verletzungen oder endet sogar tödlich. Wildunfälle sollten in ihrer Gefahr demnach nicht unterschätzt werden. Das gilt gerade dann, wenn man mit einem Fahrzeug unterwegs ist, welches einen trotz hoher Geschwindigkeiten nicht durch die Karosserie schützen kann.

