Wildunfälle im Frühling: Zeitumstellung birgt große Gefahren!

Vorsicht vor Wildwechsel! Mit der Zeitumstellung in der Nacht vom 30. Auf den 31. März 2025 steigt auch das Risiko für Wildunfälle. Warum ist genau diese Zeit so gefährlich auf den Straßen, wann genau sollte man besonders vorsichtig sein und wie verhalte ich mich in dem Fall, dass es doch zu einem Wildunfall kommt?

Wildunfälle im Frühling besonders häufig

Das Risiko, dass es zu einem Wildunfall kommt, ist nicht überall und zu jeder Zeit gleich. Die besondere Gefahr besteht nach der Zeitumstellung, weil dadurch die Hauptverkehrszeiten durch den Berufsverkehr am Morgen plötzlich wieder in die Dämmerungszeit fallen. Genau danach richtet sich allerdings die Aktivität der Wildtiere – diese sind in der Dämmerung besonders viel unterwegs.

Das Risiko für Wildunfälle ist bei Straßen, die an Wäldern oder Feldern gelegen sind, besonders erhöht. Hier sollte also Vorsicht walten. Wer in der Dämmerung also ein Tier am Straßenrand entdeckt – oft erkennbar an reflektierenden Augen – sollte sofort abbremsen. Zusätzlich ist es sinnvoll zu hupen und abzublenden, denn viele Wildtiere erstarren und bleiben auf der Straße stehen, wenn sie geblendet werden. Zusätzlich sollte man bei Entdecken des ersten Tiers achtsam bleiben, denn viele Tiere sind nicht allein unterwegs. Oft Folgen einem Tier beim Wildwechsel noch mehrere Artgenossen.

Brut- und Setzzeit birgt Risiken

Ganz unabhängig von der Zeitumstellung bringt der Frühling noch manch andere Veränderung mit sich, die die Gefahr für Wildunfälle steigern können. Einige Tierarten erwachen aus dem Winterschlaf, die Brut- und Setzzeit beginnt. Die aufgeregte Stimmung in der Natur kann dabei brandgefährlich für Tier und Mensch sein. Ein Wildunfall endet für die Tiere oft tödlich, im Frühling bleiben dann oft verwaiste Jungtiere zurück. Und auch für den Menschen kann die Kollision mit Reh, Wildschwein und Co. zu Verletzungen oder sogar dem Tod führen. Betrachtet man diese Gefahren in Kombination mit dem erhöhten Risiko durch die Zeitumstellung muss klar sein: Runter vom Gas, vorsichtig fahren!

Wie verhalte ich mich nach einem Wildunfall?

Trotz Vorsicht können Wildunfälle nicht immer verhindert werden. Wenn es doch zur Kollision mit einem Wildtier kommt, gibt es einiges zu beachten. Nachdem man die Unfallstelle abgesichert hat, sollte man den Wildunfall unverzüglich der Polizei melden. Dies ist Pflicht, damit der Unfall aufgenommen und ein zuständiger Jagdpächter informiert werden kann. Nur so kann auch die angemessene Versorgung der verunfallten Tiere gewährleisten werden.

Auch interessant