Wildunfälle entschärfen – Hessen setzt auf Aufklärung

Rund 44 Wildunfälle pro Tag – knapp 16.000 im Jahr – ereignen sich auf Hessens Landstraßen. Nun startet eine Aufklärungskampagne, um solche Unfälle zu reduzieren.

Von Kassel bis Lampertheim: Gemeinsam mit der Polizei Hessen wurden 26 Wildunfall-Hotspots im ganzen Land identifiziert. Eine erhöhte Gefahr von Wildunfällen besteht jedoch auch an zahlreichen anderen Örtlichkeiten. In der Herbstzeit sowie im Frühjahr ist die Gefahr, in einen sollchen verwickelt zu werden, am höchsten. Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen startet nun gemeinsam mit dem Landesjagdverband Hessen eine Aufklärungskampagne, um Wildunfälle zu reduzieren und Autofahrerinnen und Autofahrer zu sensibilisieren.

Hotspot für Wildunfälle

Auf Landstraßen passieren die meisten Wildunfälle. Selten rechnen Autofahrer, die um diese Jahreszeit in der Dunkelheit zur Arbeit und in der Dämmerung wieder nach Hause fahren, mit einem plötzlichen Wildwechsel. Mit Großplakaten (3,5 Meter x 2,5 Meter) an insgesamt 71 Standorten in Hessen entlang der gefährdeten Strecken sowie in den umgebenden Ortschaften wird nun vor der steigenden Unfallgefahr gewarnt. In den hessischen Kfz-Zulassungsstellen kann zusätzlich die Ratgeberbroschüre „Wildunfall verhindern“ kostenlos mitgenommen werden.

Leid für Mensch und Tier verhindern

Immer wieder kommt es solchen Unfällen zu Leid für Mensch und Tier. Auch wenn sie glücklicherweise ohne Personenschaden enden, bleiben der Schock des Zusammenstoßes, ein möglicherweise verletztes Reh oder Wildschwein und der Schaden am Fahrzeug. Oftmals sind die Fahrerinnen und Fahrer in Gedanken vertieft und das Verkehrszeichen „Achtung Wildwechsel“ wird nicht mehr bewusst wahrgenommen.

Ein Wildunfall passiert immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Der Mensch kann durch eine umsichtige Fahrweise und das richtige Verhalten dazu beitragen, das persönliche Risiko stark zu reduzieren.

Ab dem 28. November 2023 sind die Großplakate in vielen hessischen Landkreisen zu sehen.Informationen und weitere Tipps, wie man sich in der Gefahrensituation richtig verhält und was nach einem Wildunfall zu tun ist, sind auf der Kampagnenwebseite www.wildunfall-verhindern.de zu finden.

