Wildtier dringt in Schlafzimmer ein und greift Mädchen an

In Nordrhein-Westfalen ist ein Wildtier in das Schlafzimmer eines Kindes eingedrungen. Noch bevor die Mutter ihre sechsjährige Tochter vor dem Eindringling retten konnte, griff dieses das Mädchen an und biss zu. Erst die Schreie von Mutter und Tochter verscheuchten das Tier wieder aus dem Fenster heraus.

Wildtier dringt in Schlafzimmer ein: Marder, Fuchs oder Katze?

Pauline und ihre Mutter haben dem ominösen Tier einen eigenen Namen gegeben: „Mafuka“. Das steht für Marder, Fuchs und Katze. Denn mitten in der Nacht konnte weder Mutter noch Tochter tatsächlich erkennen, welches Wildtier da in ihr Schlafzimmer sprang. Gegenüber dem WDR erklärte die Mutter, dass sie dem Tier einen Namen geben, um den Schock zu verarbeiten.

„Ich dachte, das wär unser Hund“ – Tier kommt durchs offene Fenster

Eigentlich sollte es ein schöner Abend werden, Paulina durfte bei ihrer Mutter im Bett schlafen. Zuvor schauten die beiden noch Fußball, dann schliefen die beiden ein. Pauline erinnert sich noch genau an den Vorfall: „Mama hatte das Fenster offengelassen, wir waren eingeschlafen, und dann habe ich etwas neben mir gespürt, ich dachte, das wäre unser Hund.“

Wildtier greift Mädchen an: Bisswunden müssen im Krankenhaus per Operation behandelt werden

Als sich Pauline dann allerdings bewegte, biss das ominöse Wildtier zu. Die Mutter erwachte durch den Schrei ihrer Tochter – sie erinnert sich noch an die Geräusche, die das Tier machte, nachdem es ihre Tochter angriff.

Sofort rief die Mama einen Krankenwagen für ihre Tochter. Die Rettungssanitäter schienen ungläubig, bis sie die blutenden Wunden am Oberarm entdeckten, die das Wildtier verursachte. Und auch die Hand der Mutter erwischte das Tier noch einmal. Im Krankenhaus mussten die Ärzte die Bisskanäle in einer Operation ausschneiden. Am wahrscheinlichsten sei es aufgrund der Bissspuren, dass es sich bei dem Wildtier um einen Marder handelte.

Wildtiere in menschlicher Nähe: Angriffe scheinen häufiger zu werden

Immer häufiger kommt es vor, dass Wildtiere dem Menschen näherkommen. Nicht immer eskaliert es dabei, manchmal kann die Begegnung allerdings fatal verlaufen. Erst kürzlich hat ein vermeintlicher Wolf einen Jungen im Wald angegriffen und mit sich gezerrt.

