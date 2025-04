Wildschweine greifen Obdachlose an: Frau schwer verletzt

Immer wieder kommt es dazu, dass Wildschweine sich aggressiv verhalten. Oft kommt es dabei zu heftigen Verwüstungen oder sogar Angriffen auf andere Tiere oder Menschen. Erst kürzlich wurde ein Hund von einem Wildschwein verletzt, als mehrere der Tiere in einem Wohngebiet wüteten. Nun haben Wildschweine mehrere obdachlose Personen im Berliner Müggelpark angegriffen. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

Wildschweine greifen Personen im Müggelpark in Berlin an

In der Nacht zum Dienstag (8. April 2025) haben Wildschweine mehrere obdachlose Personen im Müggelpark am großen Müggelsee in Berlin angegriffen. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber dem rbb. Den Angaben zufolge wurde eine Frau von den Wildtieren schwer verletzt, sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zusätzlich musste ein weiterer Mann aufgrund von Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dieser habe die Klinik allerdings direkt nach den Behandlungen wieder verlassen können.

Polizei reagiert mit großen Einsatz

Den Aussagen der Sprecherin zur Folge sei die Polizei gegen 1:42 Uhr in den Bezirk Treptow-Köpenick angerückt. Die Beamten rückten aufgrund einer angeblich schwer verletzten Person aus. Aufgrund der möglicherweise heiklen Lage sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen.

Vor Ort bestätigte sich die Vermutung. Wildschweine griffen im Müggelpark mehrere obdachlose Personen an, wie die Angaben der Polizei ergeben. Die Hintergründe des Angriffs sind derweil noch unklar. Da Wildschweine meist dann besonders aggressiv reagieren, wenn sie sich oder ihre Frischlinge in Gefahr vermuten. Da die Frischlinge meistens zwischen Februar und Mai auf die Welt kommen, ist ein solcher Fall nicht auszuschließen. Genauere Informationen dazu, wie es zu dem Vorfall kam, gibt es laut der Sprecherin allerdings noch nicht.

Bei dem Einsatz rückten neben der Polizei, die mit vier Fahrzeugen anrückte, auch 18 Feuerwehrleute an. Über den Verbleib der schwer verletzten Frau sowie der Wildschweine ist nach jetzigem Stand nichts bekannt. Auch über weitere mögliche verletzte Personen gibt es keine Informationen.

Auch interessant