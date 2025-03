Wildschwein verletzt drei Menschen in den Pfälzer Weinbergen

In den Pfälzer Weinbergen hat ein Wildschwein drei Menschen attackiert. Das Tier war so aggressiv, dass die Polizei sich dazu entschied, es zu erschießen.

Die Pfälzer Weinberge laden zu Spaziergängen und Wanderschaften ein – viele Menschen reisen dafür extra von weit her an. Auf einem Wohnmobilstellplatz bei Rhodt (Landkreis Südliche Weinstraße) kam es nun allerdings zu einem schockierenden Vorfall. Ein aggressives Wildschwein verletzte dort drei Menschen. Der Schwarzkittel griff zuerst einen 77 Jahre alten Mann an, welcher Verletzungen am Bein erlitt. Kurz darauf verletzte das Tier zusätzlich einen 66-jährigen Mann sowie seine 62-jährige Begleiterin ebenfalls an den Beinen. Dies teilte die Polizei der Presse mit.

Wildschwein greift drei Menschen an – Polizei muss das Tier erschießen

Alle verletzten Personen kamen nach den Angriffen zur Behandlung in Krankenhäuser. Laut Bericht der Polizei mussten die Beamten allerdings vor Ort noch eine Entscheidung treffen. Aufgrund der Aggressivität des Tieres und um weitere Angriffe auf Personen zu verhindern, entschieden sich die Beamten, das Wildschwein noch vor Eintreffen eines verständigten Jagdpächters zu erschießen.

Warum das Wildschwein sich derart aggressiv verhielt, ist derzeit noch unklar. Da die Tiere im ausgewachsenen Zustand in Europa oft bis zu 100 Kilo wiegen, stellen sie in einem Solchen Zustand allerdings eine erhebliche Gefahr dar. Erst kürzlich kam es in einem Wohngebiet im Landkreis Germersheim zu einem Vorfall, bei dem ein Wildschwein in einem Wohngebiet randalierte und dort einen Hund verletzte. Auch dort musste das Tier aufgrund seines aggressiven Verhaltens erlegt werden.

Wildschweine in Deutschland: Tierseuchen und Parasiten als Hauptproblem

Momentan werden Wildschweine insgesamt sehr stark bejagt. Grund dafür ist vor allem das derzeitige Tierseuchengeschehen. Besonders die Afrikanische Schweinepest (ASP), die seit einigen Monaten in Deutschland grassiert, sorgt dafür, dass die Jägerschaft den Wildschweinbestand minimieren muss. Der Kontakt mit Wildschweinen kann aber auch unabhängig von der Schweinepest für Probleme sorgen. Da sie besonders häufig Parasiten oder Krankheiten mit sich tragen, kann eine Auseinandersetzung mit einem Schwarzkittel besonders für Hunde eine große Gefahr darstellen.

