Wildschwein rammt Mann von Rad – Schwere Verletzung

In Dossenheim, einer Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg, hat sich ein Radfahrer bei einem Wildunfall schwer verletzt. Der Mann stieß während des Fahrens plötzlich mit einem Wildschwein zusammen.

Wildschwein kollidiert mit Fahrradfahrer bei Radtour

Der 63 Jahre alte Mann war am frühen Morgen des 29. Junis 2025 mit seinem Fahrrad auf einer morgendlichen Tour unterwegs. Gegen 5 Uhr an diesem Sonntagmorgen kam es Berichten zufolge dann zu dem unglücklichen Vorfall. Auf einer Straße, die an Feldern anliegt, rannte plötzlich ein Wildschwein direkt vor den Fahrer. Das erklärte die Polizei in einer Mitteilung. Der 63-Jährige kollidierte mit dem Tier und stürzte daraufhin vom Rad. Dabei zog er sich schwere Verletzungen im Bereich von Kopf und Schulter zu.

Radfahrer muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden

Nach dem Unfall musste der Rettungsdienst den Radfahrer in ein naheliegendes Krankenhaus bringen. Das Wildschwein hatte mehr Glück. Es überstand die Kollision Berichten zufolge höchstwahrscheinlich unverletzt und verschwand in das angrenzende Waldgebiet.

Wildschwein beim Wildunfall: Massive Kräfte bergen große Gefahren

Mit einem Gewicht von bis 200 Kilo und einer Länge von bis zu 2 Metern gehören Wildschweine zu den größten Bewohnern unserer Wälder. Bei Wildunfällen wirken durch die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zusätzlich immense Kräfte, wodurch besonders bei derart schweren Tieren wie dem Wildschwein ein hohes Risiko besteht. Bei der durchschnittlichen Geschwindigkeit eines Fahrrads kann die Aufprallkraft über eine Tonne betragen. Auf dem Fahrrad kommt die Gefahr hinzu, dass das eigene Fahrzeug über keine Sicherheitssysteme verfügt, die den Sturz abfangen können. Oft enden solche Unfälle mit einem Sturz, der je nach Untergrund besonders gefährlich sein kann.

