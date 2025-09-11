Wildschwein greift Menschen und Hund in Wohnung an

Ein Video aus Florida sorgt derzeit für Schlagzeilen. Zu sehen: Ein Wildschwein, welches in einem Haus randaliert und anschließend Polizisten angreift. Wie konnte es zu dem skurrilen Szenario kommen?

Wildschwein kracht durch Glasscheibe in eine Wohnung in Florida

Die Videoaufnahmen eines Polizisten aus Florida sorgt derzeit in den Medien für Aufsehen. Ein Wildschwein stürmt plötzlich aus einem Haus direkt auf den Beamten zu. Nach einer ersten Ramme setzt es erneut zum Angriff an. Fotos zeigen, dass das Tier zuvor durch die Glastür des Hauses im US-Bundesstaat Florida gekracht war. Danach wurde das Tier plötzlich aggressiv, ging auf den Hund des Besitzers los. Dann blieb die Sau ruhig im Wohnzimmer stehen.

Tier greift Hund und Polizisten an

Edward Wells, der Bewohner des Hauses, zeigte sich in einem Interview mit der Presse sichtlich verwirrt über das aggressive Wildschwein: „Etwa 45 Minuten stand das Schwein einfach da.“ Das Tier gab scheinbar auch keine Anzeichen, das Haus in nächster Zeit verlassen zu wollen. Deshalb rief Wells die Polizei. Diese fand die über 150 Kilo schwere Sau mitten im Wohnzimmer stehend. Bei dem Versuch, das Tier aus dem Gebäude zu locken, eskalierte die Situation allerdings. Wie auf den Aufnahmen des Polizisten zu sehe, ging das Wildschwein plötzlich auf diesen los. Es versuchte wiederholt, den Mann umzurammen. Nach einem ersten Angriff setzte es erneut an. Der Beamte versuchte derweil, das aggressive Wildschwein mit einem Seil zu fangen. Diese Versuche blieben allerdings erfolglos. Kurz darauf ergreift die Sau von selbst die Flucht, nach wenigen Sekunden ist sie plötzlich nicht mehr auffindbar.

Polizei warnt vor aggressivem Wildschwein

Die Bewohner des Hauses kommen glücklicherweise mit einem Schrecken und ohne weitere Verletzungen davon. Und auch Hund Bailey, der von dem Wildschwein angegriffen wurde, erholt sich Berichten zufolge gut von der Konfrontation. Über die Höhe des Schadens, den das Wildtier unter anderem an der Wohnungstür verursachte, ist derzeit nichts bekannt. Da die Polizisten das tobende Wildschwein nicht fangen konnten, warnt diese nun die Anwohner vor der aggressiven Sau.

