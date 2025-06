Wildkatze in Schleswig-Holstein: Erster Nachweis seit dem Mittelalter

Es ist eine Sensation: Seit mehreren Hundert Jahren ist eine Europäische Wildkatze wieder in Schleswig-Holstein unterwegs. Der Landesjagdverband berichtet über den sensationellen Fund.

Wildkatze in Schleswig-Holstein unterwegs

Das letzte Mal, dass eine Wildkatze in Schleswig-Holstein nachgewiesen wurde, war im Mittelalter. Nun kam es wieder dazu: Eine Europäische Wildkatze ist in Schleswig-Holstein umhergewandert. Eine Wildkamera hatte das Tier am 22. März 2025 eingefangen. Diese war dort eigentlich zur Überwachung regionaler Wolfsbestände installiert – nun lieferte sie den Nachweis für ein anderes Raubtier. Laut dem Landesjagdverband Schleswig-Holstein sei die Qualität der Aufnahmen nach Angaben des Landesamts für Umwelt (LfU) ausreichend, um sie als sicheren Nachweis für die Katze zu erkennen. Zuvor gab es bereits einige Sichtungen in der Region, die aber nicht als Nachweis ausreichten.

Ausgestorbene Art könnte nach Norddeutschland zurückkehren

In Schleswig-Holstein galt die Wildkatze bislang als ausgestorbene Art. Grund dafür war unter anderem die starke Zerstörung ihres Lebensraums. Denn im Mittelalter wurde eine große Fläche der Wälder im Bundesland zerstört. In den letzten Jahrzehnten konnte sich das Raubtier allerdings aus dem Süden des Landes heraus wieder nach Norden hin verbreitet. Das bisher nördlichste Verbreitungsgebiet in Deutschland war die Lüneburger Heide, nun hat die Katze die Elbe in Richtung Norden überquert. Die Wildkatze steht in ganz Europa unter strengem Schutz und unterliegt dabei in Deutschland auch unter dem Schutz des Jagdrechts. Ob das Tier, welches nun in Schleswig-Holstein unterwegs ist, dort auch bleibt, bleibt nun abzuwarten.

