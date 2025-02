Wildfleisch im Trend: Immer mehr Menschen setzen auf Wildbret

Ob Rehrücken oder Wildschweinbratwurst: Wildfleisch wird in Deutschland immer beliebter. Der Deutsche Jagdverband (DJV) hat nun eine neue Statistik zum Wildbretkonsum in Deutschland veröffentlicht. Diese zeigt: Immer mehr Menschen entscheiden sich für Wild auf dem Teller.

Wildfleisch ist Deutschland: Wild auf dem Teller ist im Trend

26.951 Tonnen Wild haben Jägerinnen und Jäger deutschlandweit in der zurückliegenden Jagdsaison (1. April 2023 bis 30. April 2024) vermarktet. Das entspricht einer Steigerung von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Wunsch, regionales Fleisch von Reh, Hirsch oder Wildschwein zu essen, wird demnach immer größer. Der DJV hat die Menge umgerechnet: Die Menge an Wildfleisch, die in der letzten Jagdsaison vermarktet wurde, entspricht 270 Millionen Wildbratwürsten. Das wären etwa 3,2 Stück für jede Person in Deutschland. Tatsächlich kommt das Wildbret in verschiedensten Varianten daher: Ob Bratwürste, Burger, Steaks oder ganze Keulen oder Rücken – die Möglichkeiten der Zubereitung sind quasi unendlich.

Wildschwein, Reh und Hirsch: Was die Menschen am liebsten essen

Das beliebteste Wildbret kommt dabei vom Schwarzwild. Etwa die Hälfte des Wildfleisches (49 Prozent), das Jägerinnen und Jäger in Deutschland vermarktet haben. Darauf folgen Reh (36 Prozent), Rothirsch (10 Prozent) und Damhirsch (5 Prozent). Veröffentlicht hat der DJV die Zahlen im Rahmen des Wild Food Festivals, welches Teil der Messe Jagd und Hund 2025 in Dortmund war.

Sie wollen mehr zu den Highlights der Jagd und Hund 2025 Erfahren? Einen Überblick über die Neuheiten der Jagdmesse finden Sie hier.

Wildbret ist inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Immer mehr Menschen in Deutschland legen Wert auf ein gesundes, natürliches und nachhaltiges Lebensmittel. Das zeigt sich auch in der Statistik: Von 2008 bis 2020 ist die Zahl der Menschen, die mindestens einmal im Jahr Wild essen, auf 52 Prozent gestiegen. Das ist ein Zuwachs von über zwei Drittel.

Für viele Menschen ist Wildbret fester Bestandteil eines guten Weihnachtsmenüs. Frisches Wildfleisch ist allerdings das ganze Jahr über verfügbar. Was es wann zu kaufen gibt, hängt von den Jagdzeiten ab. Wer sich an den Verzehr von Wildbret herantrauen möchte, wählt damit eine verantwortungsbewusste sowie nachhaltige Alternative.