Wilderei: Reh in Österreich stirbt qualvoll – Pure Mordlust als Motiv?

Schon wieder gab es einen schockierenden Fall der Wilderei. In Wels-Land in Oberösterreich hat ein Unbekannter ein Reh mit einer Kleinkaliberwaffe illegal angeschossen, das Tier starb daraufhin langsam und qualvoll. Das Motiv des Täters ist bislang unklar, denn eine Jagdtrophäe hat er nicht genommen. Jäger äußerten sich derweil zu dem tragischen Vorfall – sie vermuten reine Mordlust als Motiv für die Wilderei.

Unbekannter schießt Reh mit Kleinkaliber ab – Tier stirbt qualvoll

Die Jägerschaft in Wels-Land in Österreich ist beunruhigt – allem Anschein nach treibt sich in dem Gebiet ein Wilderer um. In dem Bezirk wurde ein angeschossenes Reh gefunden. Das tragische: Jemand hat mit einer Kleinkaliberwaffe auf das Tier geschossen. Das berichtet die Bezirkspolizei. Aufgrund des Kleinkalibers ist das Tier nicht auf der Stelle gestorben, stattdessen ließ der unbekannte Täter es schwer verletzt zurück. „Das tut dem Tier höllisch weh, und es geht schmerzhaft ein“, erklärt der örtliche Jagdausbilder Robert Maderas laut der MeinBezirk. Aufgrund der verwerflichen wie gefährlichen Situation sind die Jäger des Bezirks nun besonders wachsam. Den Berichten zufolge soll es einen Aufruf an die Jägerschaft gegeben haben, Wildkameras aufzustellen und verdächtige Fahrzeuge zu melden, um den Fall aufklären und weitere Wilderei verhindern zu können.

Warum kam es zur Wilderei? Mordlust als Motiv

Laut Maderas ist es nicht das erste Mal, dass es im Bezirk zu Wilderei kommt. Da Zeugen im Bereich von Krenglbach über Pichl bis hin zu Gunskirchen Schüsse wahrgenommen haben sollen, ist die Jägerschaft in diesem Bereich besonders stark auf der Hut.

Auffällig ist, dass es sich den Berichten zufolge nicht um einen illegalen Trophäenjäger handelt. Denn diese sei schlichtweg nicht genommen worden, das Tier wurde nach dem Abschuss ohne weiteres zurückgelassen. Doch warum kam es dann zur Wilderei? Maderas Vermutung: „Das ist die Lust am Töten und die Verlockung, etwas Neues auszuprobieren.“ Er geht aufgrund dessen auch davon aus, dass der Täter gefährlich ist.

