Wilderei in Welkenbach: Unbekannter Täter tötet Reh in Wildgatter

In Welkenbach, einer Ortsgemeinde im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz, kam es zu einem Fall von Wilderei. Ein unbekannter Täter soll dort ein Wildgatter beschädigt und ein Reh getötet haben. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, und sucht nach Zeugen und Hinweisen unter den Bürgern.

Wilderei in Wildgatter: Zaun beschädigt und Reh getötet

Der Vorfall der Wilderei ereignete sich vermutlich am 9. September 2025. Am Abend bemerkte der Eigentümer eines Wildgatters an der Kreisstraße 6 einen Schaden an der Umzäunung. Am Folgetag, den 10. September, meldete er der Polizei in Hachenburg dann einen Fall von Jagdwilderei. Der Grund: Bei der Begutachtung des beschädigten Zauns entdeckte der Eigentümer eines der Rehe. Dieses muss ein unbekannter Tätet offenbar mit einer Schusswaffe erlegt haben.

Polizei sucht nach Zeugen

Aufgrund der Manipulation am Zaun des Wildgatters steht neben dem Verdacht auf Wilderei auch eine mögliche Sachbeschädigung im Raum. Die Polizeiinspektion Hachenburg bittet nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen im Umkreis des Wildgatters an der Kreisstraße 6 oder angrenzenden Wald- und Feldwegen gesehen haben, sich zu melden. Das ist unter der Telefonnummer 02662-95580 möglich.

