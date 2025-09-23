Wilderei in Kärnten: Mann tötet Reh und lädt es in Kofferraum

In Obervellach in Österreich kam es zu Wilderei. Am Dienstag, den 16. September 2025 fuhr ein Mann ein Reh mit seinem Auto an. Statt den Vorfall zu melden, nahm er das Tier einfach im Kofferraum mit. Bei einer Verkehrskontrolle flog die Wilderei dann auf.

Wilderei nach Verkehrsunfall: Mann nimmt totes Reh in Auto mit

Die Landespolizeidirektion Kärnten äußerte sich zu dem Vorfall vom vergangenen Dienstag. Demnach hat ein Mann aus Italien am Morgen des 16. Septembers ein Reh in Obervellach angefahren. Statt den Vorfall zu melden, hob der Italiener das bereits verstorbene Reh in seinen Kofferraum und nahm es auf seine Reise mit. Da es sich dabei um das unbefugte Aneignen eines Wildtieres gehandelt hat, galt die Aktion als strafbarer Eingriff in fremdes Jagdrecht und damit als Wilderei.

Beamte fanden totes Tier bei Verkehrskontrolle

Nach der Aktion hielten Beamte den Italiener an, eigentlich für eine allgemeine Verkehrskontrolle, Die Polizisten bemerkten dabei schnell das Reh im Kofferraum – sofort war klar, dass es sich um Wilderei handeln muss. Die Beamten erstatteten daher Anzeige gegen den Mann wegen Fahrerflucht und dem Eingriff in fremdes Jagdrecht. Ein Ergebnis steht hier noch aus.

Reh sichergestellt: Polizei stellt Anzeige wegen Wilderei

Wie die Polizei mitteilt, haben die Beamten das tote Reh sichergestellt und der zuständigen Jagdgesellschaft übergeben. „Nach deren Angaben entstand ein Schaden in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. Der 64-jährige wird wegen des Vorfalls der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Zudem wurde aufgrund der Verwaltungsübertretungen eine vorläufige Sicherheitsleistung in der Höhe von mehreren hundert Euro eingehoben.“

