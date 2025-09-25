Wilderei in den Weinbergen? Blutspur in Ensch entdeckt

Eigentlich gilt Ensch an der Mosel, eine kleine Ortsgemeinde im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz, als idyllisch. Dort soll es nun allerdings einen Fall von Wilderei gegeben haben, bei dem ein Reh getötet und anschließend entwendet worden sein soll.

Jäger entdeckt Blutspur in Ensch an der Mosel

Ein Jäger entdeckte etwas Überraschendes in den eigentlich so schönen Weinbergen oberhalb von Ensch an der Mosel. Der Vorfall deutet klar auf einen Fall von Wilderei hin. Laut Angaben der Polizei fand er am vergangenen Freitag (19. September 2025) eine frische Spur Blut. Bei näherer Betrachtung soll er auch Haare bemerkt haben, die darauf hinweisen, dass es sich vermutlich um die Spuren eines verendeten Rehs handelt.

Wilderei? Jäger kann getötetes Reh nicht finden

Ein totes Tier konnte der Jäger allerdings nicht mehr finden. Vermutlich hat ein Unbekannter das Tier in der Nacht von Donnerstag auf Freitag getötet und anschließend direkt entwendet. Für den Jäger war klar: Hier gibt es einen harten Verdacht auf Wilderei. Nach dem Vorfall erstattete er direkt Anzeige.

Nach Anzeige: Polizei sucht Zeugen, die bei Aufklärung von Wilderei helfen können

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Informationen haben, die bei der Aufklärung des Vorfalls helfen könnten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

