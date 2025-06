Wann ist Jagd gerechtfertigt? DJV veröffentlicht Umfrage

Im Vorfeld des Bundesjägertags in Bonn veröffentlicht der DJV eine repräsentative Umfrage zum Thema Jagd und Ethik. Bei der Civey-Umfrage befürworteten 8 von 10 Deutschen die Jagd als Mittel zur Bestandsregulierung. Und auch beim Thema Wolf ist sich die Mehrheit der Deutschen einig.

8 von 10 Deutsche unterstützen Jagd zur Bestandsregulierung

Welche Gründe halten die Deutschen für ethisch vertretbar? Zu diesem Thema hat das Meinungsinstitut Civey nun eine repräsentative Umfrage durchgeführt. Beauftragt hat dies der Deutsche Jagdverband (DJV) im Vorfeld des Bundesjägertags in Bonn. Teilgenommen haben über 2.500 Personen. Die Ergebnisse zeigen: Jagen findet Zuspruch in der Bevölkerung. 8 von 10 Deutschen halten beispielsweise die Jagd zur Bestandsregulierung von Tierarten für ethisch vertretbar.

Auch der DJV-Präsident Helmut Dammann-Tamke äußerte sich zu den Ergebnissen der Umfrage: „Wir sind positiv überrascht von der großen Zustimmung in der Bevölkerung. Die Deutschen sind sich offensichtlich bewusst, wie wichtig die Jagd ist, um Artenvielfalt zu schützen – weil sich die Natur eben nicht selbst reguliert. Wir freuen uns auf konstruktive Diskussionen auf dem Bundesjägertag“, erklärt der Präsident.

Auf dem Bundesjägertag am 20. Und 21. Juni 2025 treffen sich in Bonn rund 400 Teilnehmer. Dort diskutieren die Experten aus Wissenschaft, Medien und Verbänden mit den Delegierten unter anderem über die ethische Verantwortung bei der Jagd.

Auch Tierseuchen und der Artenschutz sind Thema

Neben der Bestandsregulierung sehen die Deutschen die Eindämmung von Tierseuchen wie der Afrikanischen Schweinepest als einen der wichtigsten Gründe für die Jagd – sie landet auf Platz 2. Rund Zwei Drittel der Deutschen finden das Vorgehen vertretbar. Auf dem dritten Platz folgt die Jagd für den Artenschutz – beispielsweise von Bodenbrütern – mit 54 Prozent Zustimmung.

Ist die Jagd auch in Sachen Wolf vertretbar?

Und auch beim Thema Wolf gibt es nun ein klareres Bild zur Meinung der Deutschen: Den Schutz von Weidetieren vor dem Wolf durch Jagd halten 51 Prozent der Deutschen für vertretbar. Damit belegt dieser Punkt Platz 4 in der Umfrage. In einer zeitgleich laufenden Civey-Umfrage befürworteten 50 Prozent der Teilnehmer die Bejagung des Wolfs in der EU.

Überraschend auf dem 5. Platz der Umfrage landet die Jagd als Mittel, Wildfleisch zu konsumieren. Nur etwa 37 Prozent der Teilnehmer halten dies für ethisch vertretbar. . „Dieser Wert überrascht und hat noch Potenzial in der Ethik-Rangliste nach oben zu klettern, zumal sich knapp 90 Prozent Deutschen zum Fleischkonsum bekennen“, sagte Dammann-Tamke. Derweil sehen rund 70 Prozent der Teilnehmer einer weiteren Civey-Umfrage Wildfleisch als gesundes sowie natürliches Lebensmittel an.

