Wärmebildgerät Neuheit von LIEMKE: verlässliche Gewissheit mit dem KEILER-2 LRF

Exzellenter Entfernungsexperte? Die Wärmebildgerät Neuheit von LIEMKE, der KEILER-2 LRF, bietet verlässliche Gewissheit bei der Jagd. Was kann die Neuheit?

Das passende Premium-Wärmebildgerät für jede jagdliche Situation – mit dem KEILER-2 LRF erneuert LIEMKE sein Kundenversprechen. Die Wärmebildkamera verfügt über einen integrierten Laser-Entfernungsmesser (LRF) der Klasse 1 und misst präzise Entfernungen bis zu 1000 Meter (+/- 1 Meter). Mit dem KEILER-2 LRF kann der Jäger schnell entscheiden und waidgerecht agieren: Verlässliche Gewissheit im Taschenformat! Was kann die Wärmebildgerät Neuheit?

Wärmebildgerät Neuheit: KEILER-2 LRD von LIEMKE

Ausgestattet mit einem hochauflösenden 640×512 VOx-Sensor mit 12 μm Pixel Pitch sowie einem 50 mm Objektiv liefert der KEILER-2 LRF gestochen scharfe, kontrastreiche Wärmebilder bei einer Reichweite von bis zu 2.500 m. Das 1042×768 Pixel HD OLED-Display sorgt für eine brillante Bilddarstellung, die zusammen mit den zwei umschaltbaren Bild- und fünf verschiedenen Farbmodi maximale Übersicht und Komfort garantiert.

Intuitive Bedienung und einfache Übertragung: Was kann die Wärmebildkamera von LIEMKE?

Die Bedienung ist intuitiv und geht auch bei völliger Dunkelheit leicht von der Hand. Mittig platziert, steuert das Scrollrad zuverlässig Menü, Zoom und Entfernungsmessung. Mit der praktischen Schlaufe hat der Jäger den KEILER-2 LRF dabei fest im Griff, ganz egal ob rechts oder links. Über die integrierte WiFi-Funktion lässt sich das Wärmebildgerät ebenso einfach mit der neuen LIEMKE-App verbinden, um Livebilder in Echtzeit auf Smartphone oder Tablet zu übertragen und Aufnahmen direkt in der App zu speichern. Der interne Speicher von 32 GB bietet dabei ausreichend Platz für Fotos und Videos.

Made in Germany gilt beim KEILER-2 LRF auch beim Service. In Wetzlar steht das kompetente Service-Team bei Bedarf zur Verfügung. Mit entsprechender Registrierung gilt die Herstellergarantie bis zu drei Jahren.

Der Keiler-2LRF ist für einen UVP €2.950,00 erhältlich.