Wachsende Besucherzahlen auf der OUTDOOR Jagd & Natur

Bereits zum achten Mal fand die Messe „OUTDOOR Jagd & Natur“ in Neumünster statt. Die Veranstalter freuen sich über stetig wachsende Besucherzahlen.

Vom 5. Bis 7. April fand auf dem Messegelände der Holstenhallen Neumünster die OUTDOOR Jagd & Natur statt. Die Veranstalter und die gut 200 Aussteller freuten sich besonders über die stetig wachsenden Besucherzahlen: 20.600 Besucher kamen zur Messe und ließen sich Trends und Neuheiten aus den Bereichen Jagen, Optik, Angeln, Bekleidung, Grillen, Camping und Fahrzeuge zeigen.

Hohe Präsenz der Verbände

Noch nie haben so viele Verbände diese Messe mit ihrem großen Fortbildungs- und Seminarprogramm als Treffpunkt und Interessenaustausch genutzt wie in diesem Jahr. Das zeigte sich besonders an der starken Präsenz der Präsidenten der Jagdverbände aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Dänemark, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Auch Helmut Dammann-Tamke, der Präsident des Deutschen Jagdverbandes war an zwei Tagen bei den verschiedenen Veranstaltungen als Redner und Teilnehmer vor Ort.

Neben dem Landesjägertag des schleswig-holsteinischen Jagdverbandes tagte unter anderem auch die Deutsche Wildtierrettung unter ihrem Präsidenten Andreas Brandt und bundesweit angereisten Delegierten. Der Verein wurde vor einigen Jahren auf der „OUTDOOR Jagd & Natur“ ins Leben gerufen.

Eigene Halle für Jagdhunde

Insgesamt 24 Jagdgebrauchshunde waren auf der Messe vertreten und konnten sich auf einer großzügigen Vorführfläche in einer eigenen Halle präsentieren. Das sorgte für viel Lob seitens der interessierten Besucher und der Züchter. In der Jagdhalle bot sich damit mehr Platz für Aussteller von Jagdwaffen und Optiken, was mit großem Zulauf honoriert wurde.

Ausbildungsprojekt auf der Messe

Der Outdoor- Ausrüster „Globetrotter“ führte ein bundesweit beeindruckendes Ausbildungsprojekt auf der Messe durch: den Azubi-Schnäppchenmarkt auf 600 m².

Hier konnten die Auszubildenden vielfältige Erfahrungen in Verkauf, Logistik und Marketing sammeln und den Besuchern zahlreiche Angebote aus den Bereichen Bekleidung, Ausrüstung, Kanus, Dachzelten und vielem mehr präsentieren. Zum Schluss mussten sie keine Waren mehr mit nach Hause nehmen.

Kulinarische Höhepunkte

Im Außenbereich lockte die NordGrill mit ihren Köstlichkeiten. Zudem fand am Samstag ein offener Grillwettbewerb und sonntags die Landesgrillmeisterschaft statt, bei der das beste Grillteam gekürt wurde.

Die nächste „OUTDOOR jagd & natur“ findet vom 4. bis 6. April 2025 in den Holstenhallen Neumünster statt – erneut mit der Grillmeisterschaft.

