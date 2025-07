Unfall mit Reh verletzt Motorradfahrer bei Harburg schwer

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist in Seevetal im Kreis Harburg auf der B73 Richtung Ramelsloh unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzt. Auf der Horster Landstraße kommt es zum tragischen Unfall.

Unfall auf Landstraße im Kreis Harburg: Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Am Montagabend hat sich ein 16-jähriger Motorradfahrer bei Ramelsloh bei einem Unfall mit einem Reh schwer verletzt. Der junge Mann war gegen 23.20 Uhr am Montag, den 30. Juni auf der Horster Landstraße unterwegs. Auf dem Weg von Maschen in Richtung Ramelsloh rannte plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn – direkt vor das Fahrzeug des 16-Jährigen. Jan Krüger, Sprecher der Polizeiinspektion Harburg, äußerte sich laut dem Tageblatt zu dem Vorfall: „In Höhe der Einmündung der Straße Bei den Kämpen kam es zum Zusammenstoß.“ Nach der Kollision stürzte der Motorradfahrer und erlitt dabei schwere Verletzungen.

16-Jähriger im Krankenhaus, Reh verstirbt noch am Unfallort

Ersthelfer bemerkten den 16-Jährigen nach dem Unfall und versorgten ihn vor Ort. Außerdem alarmierten sie den Rettungsdienst, der den Schwerverletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus brachte. Auch für das Reh endete der Unfall nicht weniger unglücklich. Das Tier erlitt bei der Kollision ebenfalls heftige Verletzungen, es starb noch an der Unfallstelle. Dadurch, dass die Tage im Sommer länger werden, verschieben sich auch die Zeiten, zu denen vermehrt Wildwechsel stattfindet. Dadurch sinkt zwar die Gefahr von Kollisionen während der Stoßzeiten – die späteren Abendstunden können allerdings umso gefährlicher sein.

