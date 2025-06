Unfall mit Reh: Schwerverletzter nach Ausweichmanöver in Bayern

Ein 20 Jahre alter Fahrer aus dem oberbayrischen Landkreis Erding löste einen schweren Unfall aus. Berichten zufolge versuchte er, einem Reh auszuweichen. Er selbst verletzte sich schwer, eine weitere Person erlitt ebenso Verletzungen.

Unfall mit Reh bei Oberding führt zu schweren Verletzungen

Nach den Angaben der Polizei war der junge Fahrer gegen 14 Uhr am Sonntag, den 22. Juni 2025 gegen 14 Uhr bei Oberding in Richtung Attaching auf der Staatsstraße 2084 unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Schwaigermoos sprang dann Berichten zufolge ein Reh direkt vor dem Fahrzeug des Mannes auf die Fahrbahn. Der Fahrer entschied sich im Eifer des Gefechts, dem Wildtier auszuweichen. Dabei kam sein Fahrzeug von der Straße ab. Es prallte mit der rechten Seite gegen zwei Bäume am Straßenrand. Der Unfall kam dementsprechend durch das Ausweichmanöver des Mannes zustande.

Nach Ausweichmanöver: Zwei Personen verletzt

Nach dem Unfall wurde der 20-Jährige mit schweren Verletzungen an der Brust und der Hüfte von einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Rechts der Isar in München geflogen. Auch der 19 Jahre alte Beifahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Erdinger Krankenhaus. Beide Männer scheinen nach dem Unfall stabil zu sein, genauere Informationen zu ihrem Zustand sind bislang nicht öffentlich bekannt. Die Polizei schätzt den Sachschaden, der durch den Vorfall verursacht wurde, auf rund 8000 Euro.

