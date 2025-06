Unfall in Thüringen endet für 18-Jährigen tödlich

Im Ilm-Kreis in Thüringen kam es zu einem tragischen Unfall, bei dem mehrere Menschen verletzt und ein 18-jähriger getötet wurde. Ein Autofahrer wich berichten zufolge einem Wildtier aus, wodurch er mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum prallte.

Unfall mit Reh: Vier Jugendliche involviert

Laut Angaben der Polizei war der 18-jährige Fahrer mit drei Mitfahrern in seinem Auto unterwegs, als plötzlich ein Reh auf der Straße stand. Diesem wich der Mann aus, wodurch er gegen einen Baum fuhr. Der Fahrer selbst erlag noch an der Unfallstelle in Ilmenau seinen Verletzungen durch den Zusammenprall. Seine drei Mitfahrer (im Alter von 17, 18 und 19 Jahren) wurden laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Wildunfall ereignete sich nach Überholmanöver

Laut Polizei war das Fahrzeug inklusiver der vier jungen Insassen in der Nacht zwischen Gräfinau-Angstedt und Wümbach unterwegs. Auf der Strecke erschien beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang dann plötzlich ein Reh. Der Fahrer wich dem Tier aus, wobei der Wagen von der Straße abkam. Er verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug, wodurch es zu dem Unfall kam. Das Auto krachte gegen einen Baum. überschlug sich und landete in einem Graben.

Der Fahrer sowie sein 18 Jahre alter Mitfahrer wurden durch die Wucht der Kollision in dem Auto eingeklemmt. Die beiden anderen Insassen konnten sich nach dem Unfall eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Über den Zustand der weiteren Insassen gibt es bislang keine weiteren Informationen.

Auch interessant