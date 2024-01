SWAROVSKI OPTIK: KI- unterstützte Neuheit

SWAROVSKI OPTIK bringt das erste smarte Fernglas der Welt auf den Markt – das KI-unterstützte AX Visio.

Anlässlich des 75. Geburtstages von SWAROVSKI OPTIK startet der weltweit führende Sportoptikhersteller mit einer technologischen Sensation in das Jahr 2024: Das AX Visio ist das erste KI-unterstützte Fernglas der Welt und die perfekte Symbiose aus leistungsstarker analoger Fernoptik und digitaler Intelligenz. Es unterstützt auf Knopfdruck bei der Identifizierung von Vögeln und anderen Lebewesen, ermöglicht das Teilen von Entdeckungen und bietet zahlreiche praktische Zusatzfunktionen. Für das Design zeichnet der weltberühmte Industriedesigner Marc Newson verantwortlich. Mit diesem Fernglas läutet SWAROVSKI OPTIK die Zukunft der Naturbeobachtung ein.

Beobachten – Identifizieren – Entdecken

Das AX Visio 10×32 erweitert das Naturerlebnis dank zahlreicher Funktionen: Intelligente Technologie in Verbindung mit hochpräziser analoger Optik in SWAROVISION Qualität unterstützt bei der Identifizierung von mehr als 9.000 Vögeln und anderen Lebewesen in Echtzeit. Die integrierte Kamera nimmt Bilder und Videos auf. Diese können über die zugehörige SWAROVSKI OPTIK Outdoor App sofort mit einem verbundenen Smartphone verwaltet und geteilt werden. Spannend ist auch die „Entdeckungen teilen“-Funktion, die mittels Pfeilmarkierungen im Display eine andere Person zum beobachteten Objekt führt. “Der Mehrwert des AX Visio für die Anwender besteht in einem realen Beobachtungserlebnis, das durch digital eingespielte Informationen angereichert wird”, betont Andreas Gerk, Vorstand Technik und Operations bei SWAROVSKI OPTIK.

Smart und nachhaltig

Rund fünf Jahre wurden in die Produktentwicklung und -konstruktion des AX Visio investiert. Das Ergebnis ist ein Fernglas, das aus rund 390 Bauteilen besteht. Intelligentes Herzstück des AX Visio ist sein integriertes Betriebs- und Objekterkennungssystem. Eine neuronale Prozesseinheit (NPU) sorgt für eine besonders schnelle Verarbeitung von Informationen, die für die Objekterkennung relevant sind. Über die SWAROVSKI OPTIK Outdoor App können Bilder verwaltet und geteilt werden. Ebenso werden alle Geräteeinstellungen und zukünftige Updates über diese vorgenommen. Das AX Visio Konzept stellt sicher, dass das Gerät einen Produktlebenszyklus von vielen Jahren hat. „Die analogen Komponenten des Gerätes, wie Optik und Gehäuse, entsprechen unseren langlebigen SWAROVSKI OPTIK Qualitätsstandards. Die Leistung der digitalen Features wird durch regelmäßige System- und Funktionsupdates auf den neuesten Stand gebracht bzw. verbessert. Über eine offene Programmierschnittstelle haben kreative Drittanbieter die Möglichkeit, das AX Visio um neue Funktionalitäten zu erweitern. Unser Ziel ist es, ein innovatives System zu fördern, das sich kontinuierlich weiterentwickelt und die Bedürfnisse der Anwender:innen nach mehr Sehen und mehr Informationen bestmöglich erfüllt“, so Andreas Gerk weiter.

Made by SWAROVSKI OPTIK

Die Produktion des AX Visio erfolgt mit sehr hoher Wertschöpfungstiefe am Hauptstandort von SWAROVSKI OPTIK in Absam, Österreich. Für CEO Stefan Schwarz ein wichtiger USP: „Wir können auf 75 Jahre Erfahrung und Kompetenz bei der Entwicklung und Produktion von hochpräzisen Fernoptiken zurückgreifen. Dieses Know-how und unsere Expertise im Bereich Elektronik, vereinen wir mit digitaler Intelligenz am Produktionsstandort mitten in Europa zu einem neuen, wegweisenden Produkt. Das AX Visio ist nicht nur ein Leuchtturmprojekt mit dem wir die Technologieführerschaft von SWAROVSKI OPTIK am Sportoptikmarkt unter Beweis stellen, sondern es markiert für uns auch den Beginn einer neuen technologischen Ära“.

Ab 1. Februar 2024 ist das AX Visio im ausgewählten Fachhandel sowie online auf swarovskioptik.com erhältlich.

