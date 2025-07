Stockach: Unfall mit Reh verletzt Autofahrer schwer

In Stockach im Kreis Konstanz kam es zu einem schweren Wildunfall. Ein 23 Jahre alter Mann kollidierte auf der Fahrbahn der Kreisstraße 6180 auf seinem Motorrad mit einem Reh. Der junge Motorradfahrer erleidet schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Reh überlebte den Unfall nicht.

Unfall in Stockach: Motorradfahrer schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Abend vom vergangenen Sonntag (20. Juli 2025). Der Motorradfahrer zog sich in Folge des Wildunfalls, der sich auf der Kreisstraße 6180 zwischen Stockach und Zoznegg ereignete, schwere Verletzungen zu. Laut einer Mitteilung der Polizei fuhr der 23 Jahre alte Motorradfahrer gegen 18.30 Uhr am Abend mit seiner Yamaha über die Kreisstraße, als er plötzlich mit einem Wildtier auf der Fahrbahn kolliderte.

Reh kollidiert bei Stockach mit Motorradfahrer

Auf dem Weg von Stockach nach Zoznegg kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Das Wildtier sprang dem Fahrer gegen das Hinterrad seiner Maschine. Wie aus der Mitteilung der Polizei hervorgeht, sei der junge Mann nach der Kollision von seinem Motorrad auf die Fahrbahn gestürzt. Dabei habe er sich schwer verletzt. Rettungskräfte versorgten den jungen Mann, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Zum jetzigen Zustand des Motorradfahrers ist bislang nichts bekannt, laut Meldung der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro an der Yamaha der Mannes.

Reh stirbt bei Unfall

Und auch für das Reh nahm der Unfall in Stockach kein glückliches Ende. Das Tier erlag noch vor Ort an den Verletzungen durch die Kollision. Die Beamten zogen den zuständigen Jäger hinzu, der sich allerdings nur noch um die Beseitigung des toten Tieres kümmern konnte.

