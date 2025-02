Schwarze Wölfe in Polen: Hintergrund der seltenen Entdeckung

In Europa werden Wolfssichtungen immer mehr zur Normalität. In Polen kam es nun allerdings zu einem besonderen Anblick: zwei schwarze Wölfe waren im Nachbarland unterwegs.

Schwarze Wölfe in Polen gesichtet

Eine Wildkamera konnte die seltenen Bilder der schwarzen Wölfe einfangen, als sie gerade einen Bach überquerten. Auch die Projektkoordinatorin des Save Wildlife Conservation Fund Polen, Joanna Toczydłowska, die die Wildkamera aufstellte, zeigt sich überrascht. Denn das schwarze Fell ist eine sehr unübliche Mutation bei europäischen Wölfen. Die Organisation sammelt nun Proben in dem Wald, in dem die Tiere gesichtet wurden. Es besteht die Hoffnung, mehr über die genetischen Dispositionen der Tiere zu erfahren. Die Position der Wildkamera gibt die Organisation nicht bekannt. Zu groß sei die Gefahr, dass Schaulustige oder sogar Wilderer die Tiere dadurch finden könnten.

Auf dem Video, welches die Wildkamera aufgenommen hat, sind die Wölfe dabei zu sehen, wie sie langsam einen Bach überqueren. Bereits im Herbst des letzten Jahres wurde ein Clip von zwei schwarzen Wölfen und einem grauen Wolf am gleichen Bach aufgenommen. Vermutlich handelt es sich bei den beiden schwarzen Raubtieren um Geschwister. Mindestens bei einem der Raubtiere soll es sich um ein Männchen handeln.

Schwarzes Fell bei Wölfen: Jahrtausende alte Mutation

Die meisten der Wölfe, die in Europa leben, haben grau-bräunliches Fell mit rötlichen bis schwarzen Akzenten. Das schwarze Fell, welches bei den Wölfen in Polen zu sehen war, ist das Ergebnis einer Mutation, die wahrscheinlich schon vor Jahrtausenden innerhalb des Domestizierungsprozess aufgetreten ist. Die seltene Fellfarbe ist dementsprechend höchstwahrscheinlich auf menschliches Zutun zurückzuführen.

Aufgrund der geringen genetischen Vielfalt sind solche besonderen Fellfarben in Europa eher selten – mit der voranschreitenden Verbreitung der Wölfe könnte die genetische Vielfalt allerdings wieder steigen. In Polen leben derzeit schätzungsweise etwa 2.500 bis 3.000 Wölfe – Tendenz steigend. Ob die Raubtiere ihre Genmutation direkt an Nachfahren weitergeben können, ist bislang unklar, laut Toczydłowska müsste dies noch untersucht werden. Ist dies der Fall, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass schwarze Wölfe bald auch in Deutschland zu finden sind.

