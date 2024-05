Schnäppchen- Jäger aufgepasst: Jahnkes Junge Helden

Die Firma Jahnke ist der Inbegriff von Nachtsichttechnik. Mit der Aktion „Junge Helden“ kann man sich die Geräte auch mit kleinem Geldbeutel leisten.

Seit über 30 Jahren steht Jahnke für Qualität, Leidenschaft und Perfektion im Bereich der Nachtsichttechnik. „Made in Germany“ ist dabei nicht nur ein Werbeslogan: Jedes Gerät wird in Handarbeit in Deutschland hergestellt. Auf der firmeneigenen Testanlage werden alle Produkte unter vielfältigen Sicht- und Lichtbedingungen auf die Probe gestellt – um höchste Qualität zu gewährleisten.

Aktion „Junge Helden“

Mit „Junge Helden“ startet eine einzigartige Aktion: dabei werden neuwertige Jahnke- Produkte aus Behördenbeständen dem Markt zur Verfügung gestellt – und das für wenig Geld. Die angebotenen Geräte sind in einem Tausch gegen andere Jahnke Produkte zurück an die Firma gegangen. Jahnke Geräte zu solchen Preisen gab es noch nie. Bis zu 55% kann man beim Kauf eines Jungen Helden sparen. Zudem gewährt die Firma auf die Junge Helden- Produkte eine Gewährleistung von zwei Jahren.

Finanzierung möglich

Wer solch ein Produkt erwerben möchte, hat zudem die Möglichkeit einer Finanzierung. Die Firma Jahnke bietet eine Null Prozent Finanzierung bei einer Laufzeit von 12 Monaten an. Zudem ist zusätzlich optional eine Anzahlung möglich. Nachtsichttechnik von bester Qualität und „Made in Germany“ wird somit für jedermann erschwinglich. Schnell sein lohnt sich dabei, die Anzahl an Produkten der „Junge Helden“ Aktion ist begrenzt. Hier gelangt man direkt zur Aktion.

Testgerät bestellen

Bei der Firma Jahnke sind zudem auch Testgerätbestellungen möglich. Hierfür muss lediglich ein Formular ausgefüllt werden. Die Firma schickt anschließend das entsprechende Gerät mit der Post zum Kunden. Das Produkt kann sieben volle Tage getestet werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig auszuleihen, um diese direkt miteinander zu vergleichen. Die Rechnung wird mit dem Testgerät direkt mitgeliefert. Sollte man sich entscheiden, das Gerät zu behalten, kann man es bequem direkt bezahlen oder die Möglichkeit der Finanzierung wahrnehmen. Zudem steht ein erfahrenes Team der Firma Jahnke bereit, um den Test aktiv zu begleiten und Tipps im Umgang mit den Geräten zu geben.

