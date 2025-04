Reh wird nach Wildunfall zum unverhofften Osterbraten

Nach einem Wildunfall hat eine unbekannte Person für einen kuriosen Fall gesorgt. Sie witterte augenscheinlich die Chance für einen Osterbraten der besonderen Art. Das Tier wurde fachmännisch zerlegt und zu großen Teilen von der Unfallstelle entfernt. Der Jagdpächter fand bei seiner Suche nach dem Reh lediglich einzelne Überreste im Straßengraben.

Wildunfall bei Nürnberg: Reh liegt schwer verletzt in Straßengraben

In der Nacht auf Sonntag, den 20. April 2025, kam es zu einem Wildunfall auf der B85 bei Kümmersbruck in der Oberpfalz. In der Nähe der Schweppermann-Kaserne war einem Autofahrer ein Reh vor das Fahrzeug gelaufen. Das Tier endete nach dem Aufprall schwer verletzt im Straßengraben. Der Mann informierte sofort die Polizeiinspektion Amberg. Eine Streifenbesetzung machte sich daraufhin sofort auf den Weg zur Unfallstelle, wo die Beamten entschieden, das Reh aufgrund seiner schweren Verletzungen von seinen Qualen zu erlösen.

Reh nach Wildunfall gehäutet und aufgebrochen

Die Polizei meldete sich daraufhin noch in den Morgenstunden des Sonntags bei dem zuständigen Jagdpächter. Als dieser am Vormittag das tote Reh vom Unfallort bergen wollte, erwartete ihn allerdings eine Überraschung. Das Tier lag nicht mehr wie erwartet an der Stelle, wo die Polizei es hinterlassen hatte. Eine unbekannte Person hat das Tier in der Zwischenzeit fachgerecht gehäutet und aufgebrochen. Vor Ort fand der Jagdpächter daher lediglich Überreste des Tieres. Weitere Details zu der Tat gibt es bislang nicht – es ist allerdings davon auszugehen, dass der unbekannte Täter in dem Leichnam des Tieres einen unverhofften Osterbraten sag.

Kein Kavaliersdelikt: Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei

Dieser Umgang mit einem Wildtier ist allerdings nicht gestattet. Denn der Umgang mit dem Reh oblag zu diesem Zeitpunkt ausschließlich dem zuständigen Jagdpächter. Es wird nun wegen Jagdwilderei ermittelt. Laut Pressebericht kann der Tatzeitraum auf Sonntag zwischen etwa ein und neun Uhr eingegrenzt werden – Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizeiinspektion unter 09621/890-3201 entgegen.

