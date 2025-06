Reh fällt in Rückhaltebecken: Skurriler Einsatz für Feuerwehr

In der Kreisstadt Celle in Niedersachsen kam es für die örtliche Feuerwehr zu einem äußerst ungewöhnlichen Einsatz. Am Morgen vom Mittwoch, dem 25. Juni 2025, mussten die Einsatzkräfte ein junges Reh aus einem künstlich angelegten Rückhaltebecken für Regenwasser retten.

Reh fällt in Rückhaltebecken – Entkommen unmöglich

Offensichtlich war das junge Reh durch ein Versehen in das Rückhaltebecken am Bremer Weg geraten. Das Tier wollte vermutlich an dem Becken trinken und ist dann in das Wasser gerutscht. Dieses konnte es dann nicht mehr aus eigener Kraft verlassen. Denn das Becken ist mit glatter Teichfolie ausgelegt, was ein Entkommen für das etwa 25 Kilogramm schwere Tier unmöglich machte.

Zeugen rufen Feuerwehr: Rettungsversuche bleiben erfolglos

Zeugen informierten die Feuerwehr über das Reh, welches kläglich versuchte, sich aus dem Becken zu befreien. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin an, um das Wildtier zu retten. Sie nutzten erst Leitern, um das Reh aus dem Wasser zu holen – allerdings ohne Erfolg.

Die Feuerwehr zog daraufhin zwei Wasserretter aus ihren Reihen hinzu, die mit speziellen Anzügen selbst in das Becken hinabsteigen konnten. Doch auch so konnten die Einsatzkräfte das Reh zunächst nicht aus dem Becken befreien. Das Tier floh immer wieder panisch vor den beiden Helfern.

Wasserretter können Rettung von Reh erfolgreich durchführen

Erst als die Erschöpfung das Tier nach einiger Zeit ruhigerstellte, konnte sich einer der Feuerwehrmänner vorsichtig dem Tier nähern. Er konnte das Tier greifen, an sich ziehen und umklammern, um weitere Fluchtversuche zu verhindern. Nachdem er das Reh sichern konnte, konnten die weiteren Einsatzkräfte ihn mitsamt den Tier ans Ufer des Rückhaltebeckens ziehen. Das Tier scheint dabei mit einem Schrecken und großer Erschöpfung davongekommen zu sein. Es floh nach der Rettungsaktion zwar verwirrt wirkend aber dennoch allem Anschein nach unverletzt in die angrenzende Natur.

