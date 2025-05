Reh auf Straße zurückgelassen: Autofahrer kollidiert mit Kadaver

Am frühen Dienstagmorgen (27. Mai 2025) kam es zu einem Wildunfall, der so unglücklich wie vermeidbar war. Ein 49-jähriger Autofahrer war auf einer Kreisstraße bei Lauingen im Kreis Dillingen an der Donau unterwegs. Dort kollidierte er mit einem toten Reh. Vom ursprünglichen Unfallverursacher fehlt derweil jede Spur. Die Polizei ermittelt.

Reh liegt tot auf der Straße: Autofahrer kollidiert mit Kadaver

Ereignet hat sich der Wildunfall am frühen Dienstagmorgen auf der Kreisstraße DLG 28 bei Lauingen an der Donau. Dort fuhr der 49 Jahre alte Fahrer eines Toyotas die Kreisstraße gegen 4.45 Uhr zwischen Frauenriedhausen und Lauingen entlang. Laut Angaben der Polizei erfasse der Mann kurz nach der sogenannten Zwergbachbrücke auf der Strecke ein Reh.

Das Problem: Zum Zeitpunkt von dem Unfall lag das Tier bereits tot auf der Straße. Es muss kurz vor der Kollision also zu dem tatsächlichen Wildunfall gekommen sein. „Der bisher unbekannte Verursacher meldete den Wildunfall entgegen seinen gesetzlichen Pflichten nicht“, heißt es im Bericht der Polizei. Auch war die Unfallstelle in keiner Weise abgesichert. Der Fahrer des Toyotas hatte keine Möglichkeit, das Reh rechtzeitig zu entdecken und kollidierte mit dem toten Wildtier. Am Auto des 49-Jährigen entstand durch den Zusammenprall ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Polizei ermittelt gegen ursprünglichen Verursacher des Unfalls

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr. Wer mit einem Wildtier kollidiert, ist nicht nur dazu aufgefordert, sondern gesetzlich dazu verpflichtet, dies direkt der Polizei zu melden. Nur so können die Beamten die Unfallstelle sichern und einen zuständigen Jagdpächter informieren, der sich um das betroffene Tier kümmern kann.

Zur Aufklärung des Falls bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter Telefon 09071/560 zu melden.

