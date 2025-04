Osternest? Waschbär zieht Nachwuchs in Osterhasen-Figur auf

Für viele Menschen gilt Ostern als Fest der Überraschungen. Kleine Geschenke werden überall dort versteckt, wo Kinder sie dann finden und sich über ihren Erfolg freuen können. Ein Osterhase in Mühlheim am Main (Offenbach) brachte allerdings eine ganz besondere Überraschung. Statt Schokolade oder kleinen Präsenten fanden die Anwohner in ihrer Osterhasen-Figur nämlich ein Waschbär-Nest.

Waschbär zieht Nachwuchs in Oster-Dekoration auf: Osterhase dient als Nest

Die rund einen Meter hohe Figur eines Osterhasen sollte eigentlich nur zur Dekoration des Gartens während der Osterzeit dienen. In ihm brachte ein Waschbär-Weibchen allerdings drei Jungen zur Welt, wie der Eigentümer der Presse gegenüber berichtete. Dieser habe den Osterhasen aus Pappmaché wie jedes Jahr aus seiner Scheune geholt. Er wollte die Figur wie sonst auch in seinem Garten im Ortsteil Lämmerspiel in Mühlheim aufstellen. Dabei sei dem Mann allerdings bereits ein Loch in der Brust des Osterhasen aufgefallen. Dass ein Waschbär dafür verantwortlich war, ahnte der Eigentümer noch nicht.

Eigentümer kontaktiert Tierarzt und Waldzoo

Als der Mann die Figur aus der Neugier heraus zu schütteln begann, fielen nach eigenen Aussagen gleich zwei Waschbär-Welpen aus der Brust des Osterhasen heraus. Er verständigte sofort einen Tierarzt über seinen kuriosen Fund, auch einen Waldzoo habe er informiert. Dort sollen das Muttertier und ihre Jungtiere nun aufgepäppelt und dann wieder freigelassen werden.

Der Waschbär in Deutschland: Putzig, aber problematisch!

Der Waschbär sorgt häufig auch für negative Schlagzeilen: Die invasiven Tiere verbreiten sich in vielen Städten Deutschlands rasant und sorgen für Schäden an Häusern und in Gärten. Angelockt werden die Tiere häufig durch Essensreste – es ist daher ratsam, seinen Müll unzugänglich für die kleinen Tiere aufzubewahren.

