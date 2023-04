Das 1. Zukunftsforum Rotwild ist ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten! Dieses spannende Event bringt Experten des Rotwilds zusammen, um über die Zukunft der Art zu diskutieren. Wenn Sie sich für den Naturschutz und die Erhaltung von Wildtieren interessieren, ist dies die perfekte Gelegenheit, um mehr über die Herausforderungen und Chancen im Bereich des Rotwilds zu erfahren.

Fotoausstellung

Begleitend zum Zukunftsforum wird es eine Ausstellung mit Rotwildfotos aus Schleswig-Holstein geben. Diese Bilder können käuflich erworben werden. Präsentiert wird die Ausstellung vom JÄGER .

Das Zukunftsforum bietet eine Plattform für den Austausch von Ideen und Wissen zwischen Forschern, Jägern und anderen Interessierten. Mit einer Vielzahl von Diskussionen und Vorträgen ist für jeden etwas dabei. Entdecken Sie die neuesten Entwicklungen in der Forschung und erfahren Sie, wie Sie sich aktiv am Schutz des Rotwilds beteiligen können.

Rotwild in Neumünster

Das 1. Zukunftsforum Rotwild findet am 11. Mai 2023 in Neumünster statt. Die Anmeldung ist einfach und unkompliziert über die Eventbrite-Website noch bis zum 30. April möglich. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie dabei, wenn es darum geht, die Zukunft des Rotwilds zu gestalten!

0

0

0

0 x geteilt