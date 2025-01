Wolfsjagd in Schweden: Ab Januar darf geschossen werden!

In Deutschland wird das Thema Wolf weiterhin vorsichtig behandelt. Der Blick in den Norden zeigt: andere Länder gehen mit dem Raubtier pragmatischer um. Nun beginnt in Schweden wieder die Wolfsjagd.

Wolfsjagd in Schweden: Lizenz- und Schutzjagd

In den kommenden Wochen dürfen Jäger in Schweden wieder Wölfe bejagen. Die ersten Wölfe wurden bereits in Örebro und Västmanland geschossen. Das berichtet die Fachzeitschrift Svensk Jakt. Insgesamt sollen bei der Wolfsjagd, welche jährlich von Anfang Januar bis Mitte Februar andauert, 30 Wölfe in fünf Wolfsrevieren geschossen werden. Das sind sechs weniger als Anfang 2024.

Die Wolfsjagd verfolgt in Schweden ein klares Ziel. Die Lizenzjagd soll die Dichte der Wolfsreviere ebenso reduziern wie die Konzentration der Wölfe in Gebieten, wo die Population besonders groß ist. Hierfür soll neben der streng kontrollierten Lizenzjagd zudem auch eine Schutzjagd möglich sein. Dadurch könnten in Einzelfällen dann Nutz- oder Wildtiere vor Wolfsangriffen geschützt werden. In Schweden spielt die Bevölkerung dabei eine große Rolle bim Wolfsmanagement. Viele Menschen sammeln aktiv Daten zu dem Raubtier und ermöglichen somit einen möglichst realistischen Einblick in die Wolfspopulation und deren Verhalten.

Wolfspopulation in Schweden und Deutschland im Vergleich

In Schweden gab es nach Angaben der schwedischen Naturschutzbehörde (Naturvårdsverket) etwa 375 Wölfe. Das ist ein Großteil der 440 Wölfe, die insgesamt in Skandinavien zu finden sind. Zum Vergleich: Das Wolfsmonitoring konnte in Deutschland 1.601 Wölfe im Monitoringjahr 2023/2024 nachweisen.

Die Ansätze zum Wolfsmanagement in Schweden unterscheiden sich also deutlich von den deutschen. Das Wolfsjagd ist in Schweden fester Bestandteil der Regulierung des Raubtiers und wird zusätzlich zu weiteren Maßnahmen als Möglichkeit genutzt, um Wild- und Nutztierbestände zu schützen. Es bleibt also abzuwarten, wann solche Möglichkeiten auch in Deutschland gegeben sein werden. Der jüngste Beschluss der Berner Konvention, den Schutzstatus des Wolfes herabzusenken, macht Hoffnung auf politisches Umdenken. Bis dahin lohnt es sich in jedem Fall, sich das schwedische Konzept der Wolfsjagd anzuschauen.