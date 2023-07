Wolf verletzt Schäfer – Mensch angegriffen

Wolfsangriff auf Menschen. Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Schäfer von einem Wolf angegriffen und verletzt, als er versuchte seine Herde zu beschützen.

Wolfsangriff

Am heutigen Sonntag müssen sich in den frühen Morgenstunden schreckliche Szenen abgespielt haben. Im holländischen Westerveld, keine 70 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, drang ein Wolf auf das Gelände eines Schäfers ein und versuchte nach ersten Erkenntnissen, die Herde anzugreifen. Der Schäfer eilte hinzu und versuchte seine Tiere zu verteidigen, wobei er so schwer verletzt wurde, dass er ins Krankenhaus kam.

Wolf verletzt Schäfer und wird erschossen

Als die Polizei eintraf, befand sich das Tier noch auf dem Gelände. Der Wolf verletzte offenbar nicht nur den Schäfer, sondern ging weiter auf die Herde los. Die Beamten griffen zur Dienstwaffe und streckten den Grauhund direkt am Tatort. Der Bürgermeister der Gemeinde hatte den sofortigen Abschuss angeordnet.

Große Probleme in Holland

Tatsächlich häufen sich auch bei unseren niederländischen Nachbarn die Probleme mit Canis Luxus. Die Tiere greifen Herden an, zeigen jedoch auch weitere Verhaltensauffälligkeiten. So wurden bereits Fahrradfahrer von Wölfen verfolgt und immer wieder kommt es zu Zusammenstößen. Mit dem direkten Angriff eines Wolfs auf einen Menschen, hat die Gefahrenlage jetzt einen Höhepunkt erreicht.

Ermittlungsverfahren für Wolf

Wie bei uns, so werden auch in den Niederlanden nach jedem Angriff durch einen Wolf Untersuchungen durchgeführt. Schließlich gilt es zu 100% zu beweisen, dass es wirklich ein genetisch einwandfreier Wolf und kein Hybrid war, der den Schäfer gezielt angegriffen und verletzt hat. Die Wolfseuphorie kennt schließlich keine Grenzen mehr. Während in den Niederlanden also die Spurensuche beginnt, ist es wohl nur noch eine Zeitfrage, bis auch in Deutschland die ersten Wölfe Angriffe auf Menschen verüben. Man muss nicht in höhere Sphären der Wahrscheinlichkeitsrechnung abdriften, um zu erkennen, dass das Risiko bei unseren gigantischen Wolfsbeständen in Gegenden wie der Lüneburger Heide ungleich höher ist, als in den meisten unserer Nachbarstaaten. Ein Bestandsmanagement ist mehr als überfällig und zwingend erforderlich, um Gefahren für die Bevölkerung abzuwenden.

7

0

0

0 x geteilt