Wolf verletzt Frau und tötet Hund

Die Nachrichten über Angriffe von Großraubtieren in Mitteleuropa reißen nicht ab. Jetzt wurde eine Frau in Italien bei dem Versuch ihren Hund vor einem Wolf zu schützen verletzt.

Wolf greift Frau und Hund an

Als die 56-jährige Nadia T. am Sonntagmorgen mit ihrem Mischlingshund Macchia ihren Heimatort Palmombaro für eine Gassirunde verlässt, ahnt sie noch nicht, dass ihr Hund nicht mehr zurückkehren wird.

Das beschauliche Dörfchen Palmombaro liegt eingebettet in die Berglandschaft der Abruzzen. Die Region in der italienischen Provinz Chieti grenzt im Osten an die Adria und ist vor allem für Wein- und Olivenanbau bekannt.

In der schönen Landschaft läuft der kleine, weiße Mischling Macchia angeleint neben seinem Frauchen, als plötzlich ein Wolf angreift. Nadia T. versucht, was viele Hundebesitzer aus Reflex versuchen würden: sie will ihren Hund retten und schiebt sich zwischen Wolf und Hund. Der Wolf wirft sie zu Boden und beisst sie mehrfach.

Der Wolf lässt von der Frau ab, greift sich den ca. 10 Kilogramm schweren Mischlingshund und verschwindet im Dickicht des Waldes.

Frau durch Wolf verletzt – Hund verschwunden

Herbeigerufenen Ordnungskräfte brachten die an Knie und Handgelenken verletzte Frau in ein örtliches Krankenhaus. Nach Versorgung ihrer Wunden konnte Nadia T. das Krankenheus wieder verlassen. Der Hund jedoch konnte nicht gefunden werden. Am Kampfplatz fand man eine beträchtlichen Blutspur. Aufgrund dieser ist davon auszugehen, dass der Wolf den Hund getötet und letztendlich gefressen hat.

Wolfsangriff ein seltener Vorfall?

Die kleine Gemeinde Palmombaro liegt am Rande des Majella-Nationalparks, in dem im Prinzip immer Wölfe heimisch waren. Ein solch offensiver Angriff ist jedoch bisher nicht vorgekommen. Parkoffizielle sprechen von einem sehr ungewöhnlichen Verhalten des Wolfes.

Die mangelnde Scheu des Raubtieres könnte darauf hindeuten, dass er Probleme bei der Nahrungssuche hatte und den Hund schlicht als leichte Beute betrachtet hat.

Wolfsangriffe auf Hunde kommen auch in Deutschland vor. So wurde im Frühjahr ein Herdenschutzhund durch Wölfe getötet und ein Collie in der Lausitz auf einer Gassirunde von drei Wölfen aufgefressen.

Im vorliegenden Fall in Italien war wahrscheinlich Hunger die Triebfeder des Wolfes. Doch es gibt noch andere Gründe, warum Wölfe Hunde töten. Mehr dazu hier.

