Wölfe fressen Collie-Hündin in Weißwasser Sachsen

Wölfe fressen Collie-Hündin

Die Zahl der Angriffe durch Wölfe steigt stetig. Jetzt wurde erneut ein Hund Opfer eines Wolfsrudels, er wurde sogar von den Wölfen gefressen. Im Norden des Landkreises Görlitz in Weißwasser wurde das Tier von mehreren Wölfen gejagt.

Brutale Hetzjagd

Das erschreckende an der Attacke ist zudem, dass sich der Angriff in unmittelbarer Nähe zu einer Stadt ereignete. Zwar wurden bereits häufiger Hunde von Wölfen getötet, allerdings noch nie so dicht an der Stadt. Dies zeigt erneut, wie wenig Scheu die Tiere vor dem Menschen sowie Siedlungen und bewohntem Gelände haben, wenn sie nicht bejagt werden. Eine erste Begutachtung des Risses durch das (LfULG) in Dresden deutet eindeutig auf Wölfe als Verursacher hin. Eine weitere Untersuchung der genetischen Proben soll, wie immer bei Wolfsrissen, Aufschluss über die Verursacher geben. Die Zahl der Fälle, in denen Wölfe Hunde fressen, nehmen zu.

Collie wilderte und wurde gehetzt

Die Collie-Hündin war auf einem Spaziergang, hetzte Rehwild und ließ sich auch auf mehrere Pfiffe hin nicht abrufen. Als der Halter des Tieres sich auf die Suche machte, sah er drei Wölfe aus dem Wald rennen und fand wenig später seinen Hund. Das Tier war von den Wölfen getötet worden. Zudem waren Teile des Tieres aufgefressen. Immer öfter reißen Wölfe nicht nur Nutztiere, sondern auch Hunde. Dass Wölfe Hunde fressen kam bislang nur in Einzelfällen vor.

1

0

0

0 x geteilt