Wildschwein bedrängt Campinggäste im Urlaub

Ungebetener Besuch im Urlaub

Eine Familie war im Nationalpark Müritz am östlichen Ufer des Sees unterwegs, als ihnen ein Wildschwein auffiel. Durchaus neugierig verfolgte sie das Schwein. Auf dem Campingplatz des Ferienparks Boeker Mühle sind die Urlauber geflüchtet. „Das aufdringliche, neugierige Verhalten und der deutliche Schaum vor dem Maul des Tieres versetzte die Hinweisgeber in Angst. Sie versuchten sich auf einem Steg in Sicherheit zu bringen”, teilte die Polizei in Person des Polizeisprechers Alexander Gombert mit.

Polizei eröffnet das Feuer

Aus Angst vor der wilden Sau alarmierten Beobachter die örtliche Polizei. Hierzu hinzukommende Personen riefen, agierten mit herumliegenden Ästen und gestikulierten wild. Doch das Wildschwein hat nicht von der Familie im Urlaub abgelassen. Jegliche Ablenkungsversuche sind fehlgeschlagen. Beamte kamen hinzu und eröffneten das Feuer auf das Schwein und schossen mehrfach. Die Polizisten haben eine Gefahr in Vollzug festgestellt und abgedrückt. Nach mehreren Schüssen flüchtete die getroffene Sau vom Campingplatz und ließ von den Urlaubern ab. Das Schwein wechselte in ein angrenzendes Schilfgebiet und die Familie im Urlaub konnte durch die Beamten gerettet werden. Zusammenstöße mit diesem wehrhaften Wild sind stets gefährlich. Wildschweine sind immer für eine Überraschung gut.

Verdacht der Krankheit

Anschließend alarmierten die Polizisten den zuständigen Jäger. Daraufhin sollte dieser eine Nachsuche auf den Schwarzkittel beginnen. Die Suche bleibt allerdings ohne Erfolg. Es bleibt die Frage, warum das Schwein die Urlauber annimmt. Dies kann zum einen daran liegen, dass die Familie an einem nahen Kessel das Schwein mit seinem Nachwuchs gestört hat. Sauen verteidigen ihre Frischlinge bis aufs Äußerste. Zum anderen könnte eine Krankheit das neugierige Verhalten begünstigen. Normalerweise sind Wildschweine sehr scheu und vermeiden Aufeinandertreffen mit Urlaubern und vor allem Jägern. Sobald das Schwein doch noch von suchenden Jägern gefunden wird, wird es beprobt. Vor dem Hintergrund der vorrückenden Afrikanischen Schweinepest ist eine Infizierung mit dem Virus durchaus denkbar.

